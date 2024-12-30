Собственного салюта в честь нового года власти Ивангорода для горожан не планируют, поэтому их местная газета почти призывает посмотреть, как они пишут, "потешные выстрелы" в Нарве.

"Тем, кто захочет в новогоднюю ночь запрокинуть голову в общее небо Ивангорода и Нарвы, чтобы посмотреть на эстонский салют, следует помнить о разнице во времени. Первым Дед Мороз поздравляет россиян, а уже потом на дне своего мешка ищет подарки для европейцев", - написала на позапрошлой неделе газета "Иван-Город", напоминая читателям о разном поясном времени на двух берегах пограничной реки.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко, который с известного момента пишет собственную фамилию через букву "Z", в своем телеграм-канале ранее сообщил: "Ленобласть не будет тратить бюджетные средства на салюты, пиротехнику и развлекательные программы для взрослых. Дополнительные средства направляем на детские елки, утренники, новогодние театральные представления".

Фейерверк над Петровской площадью Нарвы и рядом с Нарвским погранпунктом начнется в первые секунды 2025 года. В соседнем российском Ивангороде тогда будет час ночи. Приграничный город в эту новогоднюю ночь окажется одним из немногих самоуправлений Эстонии, где проводятся муниципальные фейерверки за деньги налогоплательщиков, и конкретно нарвскому бюджету это обходится в 8000 евро.

Многие жители Нарвы, впрочем, по традиции каждый новый год начинают встречать по московскому времени, то есть когда на их часах 23.00. Новогоднее обращение Владимира Путина включается на многих телеэкранах жителей Нарвы, а сразу после этого устраиваются шумные фейерверки во дворах многоэтажек.