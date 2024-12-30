СВОДКА Несколько последних дней были напряженными для полиции в Нарве

Женщина передала мошеннику крупную сумму денег

26 декабря мошенники позвонили жительнице Нарвы и заявили, что ее подруга попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение пострадавших. Используя эту историю, мошенники выманили у женщины 7000 евро.

В Нарве брат побил сестру

28 декабря в квартире в Нарве 39-летний мужчина ударил свою сестру, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления и возбудила уголовное дело для расследования происшествия.

Женщина напала на мужчину

28 декабря в подъезде дома в Нарве 25-летняя женщина ударила мужчину, нанеся ему телесные повреждения. Полиция задержала женщину по подозрению в совершении преступления и расследует инцидент в рамках уголовного производства.

Из бара пропала сумка с двумя телефонами и деньгами

В ночь на 25 декабря в баре на Таллиннском шоссе в Нарве была украдена сумочка, в которой находились телефоны "iPhone" и "Samsung", наличные деньги и другие вещи. Ущерб составил около 1600 евро.

Из кармана куртки украли телефон

28 декабря в Нарве женщина, которая пошла убирать подъезд дома, оставила куртку на ручке двери подвала. Закончив работу, она обнаружила, что из кармана ее куртки украли мобильный телефон "Samsung". Ущерб составляет 225 евро.