В Ору с февраля cнова подорожает отопление

По данным муниципального предприятия "OSK Grupp", пишет Rus.ERR, Департамент конкуренции утвердил с 1 февраля 2025 года новую предельную цену на теплоэнергию в Ору - 121,11 евро за мегаватт-час​, включая налог с оборота.

Текущая предельная цена на отопление в Ору, действующая с декабря, составляет 114,99 евро за мегаватт-час. В тот раз она повысилась на 23 процента, о чем ранее писало "Северное побережье".