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В Ору с февраля cнова подорожает отопление

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В Оруской части города Кохтла-Ярве подорожает отопление.
В Оруской части города Кохтла-Ярве подорожает отопление. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Центральное отопление в Оруской части города Кохтла-Ярве подорожает с февраля на 6 процентов, как передает новостной портал Rus.ERR.​

По данным муниципального предприятия "OSK Grupp", пишет Rus.ERRДепартамент конкуренции утвердил с 1 февраля 2025 года новую предельную цену на теплоэнергию в Ору - 121,11 евро за мегаватт-час​, включая налог с оборота.

Текущая предельная цена на отопление в Ору, действующая с декабря, составляет 114,99 евро за мегаватт-час. В тот раз она повысилась на 23 процента, о чем ранее писало "Северное побережье".

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Кохтла-Ярве
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