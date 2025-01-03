МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.01-09.01 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Суббота, 4 января

* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 19.00 в рамках фестиваля "Narva-Jõesuu Festival" - новогодний концерт "Катание на санях": оркестр "Eesti Sinfonietta". В программе: Моцарт, Гайдн, Андерсон. В 18.00 - встреча с художественным руководителем фестиваля и дирижером Марией Селецкой.

Воскресенье, 5 января

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - новогоднее беби-шоу. Концерт и игровая программа для детей. Билет - 7 евро.

Понедельник, 6 января

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - новогодний концерт для пожилых Йыхвиской волости. Гости-исполнители Март Сандер и Трийн Леллеп. Выступят юные исполнители Йыхвиской волости. Информация: тел. 5858 7381, Хели Вяхк; тел. 5347 4238, Сирли Таммисте.

Среда, 8 января

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение в середине недели: новогодние праздники и обычаи.

Марко Померанц. Фото: Tairo Lutter

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Марко Померанц ознакомит со своей книгой "Minu PR". Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.

СПОРТ

Суббота, 4 января

* В Нарва-Йыэсуу во дворе "Nooruse SPA" в 11.00 - турнир по быстрым шахматам памяти Пауля Кереса для всех возрастов. Плата за участие - 5 евро. Необходимо зарегистрироваться: тел. 5871 0230.

* В Нарвском спортцентре в 12.00 - женская народная лига Эстонии по футзалу: "Narva United FC" - СК "Tünamo" (Аудру).

* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).

Воскресенье, 5 января

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн) / ХК "Tornaado".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - "FCS Loo Threod".

Вторник, 7 января

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - дружеский турнир по футзалу: "Eesti U19" - "Narva United FC".

Среда, 8 января

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - дружеский турнир по футзалу: "Soome U19" - "Narva United FC".

Четверг, 9 января

* В Нарвском спортцентре в 13.00 - дружеский турнир по футзалу: "Eesti U19" - "Soome U19".

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