В мастерской силламяэского собирателя антиквариата и раритетов Андрея Ларионова можно увидеть что угодно - от старых чайников, швейной машины, радиоприемников до пустого треугольного пакета из-под кефира, которые продавались в магазинах в середине прошлого века. Список предметов, накопленных за последнее десятилетие, может занять не одну газетную страницу. Гостеприимный хозяин, демонстрируя свои богатства, замечает, что собирает не старье, а вещи, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, чтобы следующие поколения могли лучше представить, как жили их предки, и мечтает о создании выставочного зала, где он и его коллеги-коллекционеры могли бы устраивать тематические экспозиции.

Участники международной съемочной группы, готовясь к съемкам детектива "Ювенальный инспектор: тень над Йыхви", которые планируется провести в Кохтла-Ярве в этом году, искали предметы быта из советского периода. Директор и продюсер проекта Павел Гаврилин рассказывал, что процесс занял несколько месяцев, но они не хотят использовать компьютерную технику, потому что настоящие вещи создают атмосферу. После знакомства с Андреем Ларионовым киношникам даже не пришлось идти в музей - у него нашлось почти все необходимое.

- Нагрузили два прицепа, - смеется хозяин. - Забрали настольные лампы, ковры, письменный и обеденный столы, тумбочки, скатерти, множество плакатов и других мелочей. Обещали вернуть после съемок, но никаких документов мы не составляли. Надеюсь, так и будет, рад, что мог помочь, значит, не зря старался.