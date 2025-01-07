В Нарвской больнице новый антирекорд рождаемости

Если по состоянию на 1 января 2024 года в Нарве насчитывалось 52894 жителя, то на начало нынешнего года нарвитян стало на 836 меньше, а именно - 52058. Сокращение нарвского населения за минувший год составило 1,6 процента, еще годом ранее оно было минус 1,4 процента, и этот тренд очень давний.

Старение и сокращение населения год за годом ощущает на себе Нарвская больница: там в течение 2023 года родился 251 малыш, а в 2024 году - 220. Уменьшение числа новорожденных в Нарвской городской больнице нынче было 12-процентное, то есть огромное, с учетом того, что еще годом ранее родов там приняли меньше на 9 процентов.

Для сравнения, в середине прошлого десятилетия и на протяжении нескольких лет число новорожденных нарвитян колебалось у отметки 500 за год (роды проходят не обязательно в Нарвской больнице), но с 2018 года начало стремительно падать.

В 2024 году в стенах Нарвской больницы родились 121 девочка и 99 мальчиков. Двойняшек было три пары.

Покинувших этот мир нарвитян насчитали за минувший год 741.

Уменьшение числа маленьких нарвитян неизбежно заставит городские власти продолжать закрывать старые детские сады и школы, что делается поэтапно уже много лет, и последней закрылась прошлым летом Нарвская Солдинаская школа. Незадолго перед этим закрыли или объединили несколько детских садов. Еще до того опять же закрывались и сливались другие детсады и школы Нарвы, что зачастую вызывало сильное недовольство со стороны рядовых горожан, но иного выбора у властей не было и нет.

Нынешний мэр Нарвы Катри Райк сказала "Северному побережью", комментируя числа убыли нарвитян, что сокращение населения неизбежно. Она считает, дальнейшее увеличение смертности можно исправить только за счет улучшения социальных услуг и врачебной помощи. "Вопросы, связанные с развитием Нарвской больницы, являются приоритетом для нынешней правящей в городе коалиции", - отметила Райк.

- Что нужно сделать для увеличения рождаемости? Вместе с эстонским государством вернуть жителям Нарвы надежду на будущее, создавать новые рабочие места, улучшать городскую среду. Конечно, необходимо развивать систему образования и опять же заняться развитием Нарвской больницы. Этот список - прямо или косвенно - задача городской власти, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.