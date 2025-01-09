Об этом давно мечтали: Нарвский ЗАГС может переехать уже осенью

В рамках того же проекта улучшения доступности публичных услуг планируется улучшить дигитальный документооборот и городской веб-сайт Нарвы, дополнив сайт разными э-формами.

Нарвская горуправа хочет также на деньги проекта приобрести электрогенератор, чтобы гарантировать бесперебойную работу связи и компьютеров.

Как рассказала директор Нарвского департамента развития и экономики Анне Веэво, если описанный проект будет поддержан, то переезд ЗАГСа мог бы состояться уже к концу 2025 года, оптимально - осенью. Оптимизация же и развитие всех прочих услуг будут продолжаться пару лет.

Предполагаемый бюджет всего проекта составляет 370854 евро, из которых порядка 70 процентов Нарва рассчитывает покрыть за счет пособия. Переезд ЗАГСа сам по себе может стоить порядка 1500 евро, но прежде переооборудование и ремонт помещений для него могут обойтись, по предварительным прикидкам, в 60 тысяч.

Мэр Нарвы Катри Райк пока не может ответить, состоятся ли улучшение доступности публичных услуг Нарвской горуправы и, в частности, переезд ЗАГСа в случае, если весь проект не получит внешней денежной поддержки. "Сейчас есть план "А", но если он не осуществится, тогда подумаем, что делать дальше", - сказала Райк.

При этом она признала, что переезд ЗАГСа в Нарве - очень давний вопрос и это обещают едва ли не перед каждыми местными выборами.

- Новорожденных детей у нас сейчас очень-очень мало. В прошлом году каждый день умирало в среднем два нарвитянина, а в три дня рождались два ребенка. Тогда хотя бы пускай будет красиво и легко выйти замуж или жениться - это, может, даст маленький толчок к увеличению рождаемости детей, - высказалась Райк на тему переезда ЗАГСа.