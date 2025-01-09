Нарвский ЗАГС, молодоженами давно признанный неудобным и тесным, притом располагающийся в многоквартирном доме в Кренгольмском районе города, местные власти наконец задумали перевести на Петровскую площадь, в здание городской управы.
Об этом давно мечтали: Нарвский ЗАГС может переехать уже осенью
Переезд отдела регистрации семейного состояния при Нарвской городской канцелярии, или так называемого ЗАГСа, запланирован в рамках проекта улучшения доступности публичных услуг, оказываемых Нарвской горуправой.
Предполагается, что ЗАГС и три работающих в нем специалиста переедут из нынешних принадлежащих Нарве помещений в доме по ул. Йоала, 12, что в Кренгольмском районе, в здание горуправы на Петровской площади, 5.
Церемонии смогут проходить в нынешнем конференц-зале Нарвской горуправы после его переоборудования и ремонта. Там же появятся кабинеты для занятых регистрацией специалистов. На входе в здание планируют убрать будку вахтера и оборудовать презентабельный холл перед залом бракосочетаний.
- В течение 2024 года специалисты отдела регистрации семейного состояния при Нарвской городской канцелярии зарегистрировали 220 бракосочетаний и 126 разводов. Для сравнения: в 2023 году эти показатели составляли 282 и 127 соответственно.
- Шестнадцать бракосочетаний в течение прошлого года нарвитяне попросили провести в Нарвской ратуше - такая дополнительная услуга оказывается с августа 2023 года.
- Однополых браков в Нарве ни одного не зарегистрировано, хотя такую возможность Закон о семье предоставляет уже год как.
Новый зал для проведения заседаний горуправы и разного рода собраний планируется в соседнем здании на Петровской площади, дом 3, на первом этаже. Там же откроется пункт для предоставления нарвитянам первичных услуг и консультаций с боксами для персонального приема посетителей. Этот пункт займет помещения бывшего туристического инфоцентра, который еще в 2023 году переехал в обновленную Нарвскую ратушу.
В рамках того же проекта улучшения доступности публичных услуг планируется улучшить дигитальный документооборот и городской веб-сайт Нарвы, дополнив сайт разными э-формами.
Нарвская горуправа хочет также на деньги проекта приобрести электрогенератор, чтобы гарантировать бесперебойную работу связи и компьютеров.
Как рассказала директор Нарвского департамента развития и экономики Анне Веэво, если описанный проект будет поддержан, то переезд ЗАГСа мог бы состояться уже к концу 2025 года, оптимально - осенью. Оптимизация же и развитие всех прочих услуг будут продолжаться пару лет.
Предполагаемый бюджет всего проекта составляет 370854 евро, из которых порядка 70 процентов Нарва рассчитывает покрыть за счет пособия. Переезд ЗАГСа сам по себе может стоить порядка 1500 евро, но прежде переооборудование и ремонт помещений для него могут обойтись, по предварительным прикидкам, в 60 тысяч.
Мэр Нарвы Катри Райк пока не может ответить, состоятся ли улучшение доступности публичных услуг Нарвской горуправы и, в частности, переезд ЗАГСа в случае, если весь проект не получит внешней денежной поддержки. "Сейчас есть план "А", но если он не осуществится, тогда подумаем, что делать дальше", - сказала Райк.
При этом она признала, что переезд ЗАГСа в Нарве - очень давний вопрос и это обещают едва ли не перед каждыми местными выборами.
- Новорожденных детей у нас сейчас очень-очень мало. В прошлом году каждый день умирало в среднем два нарвитянина, а в три дня рождались два ребенка. Тогда хотя бы пускай будет красиво и легко выйти замуж или жениться - это, может, даст маленький толчок к увеличению рождаемости детей, - высказалась Райк на тему переезда ЗАГСа.