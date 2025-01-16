Китайский Счастливый Новый год заглянет в Кохтла-Ярве

Новый год в Китае - это одновременно и праздник весны. Считается, что именно в этот день зарождается новая жизнь. Все это связано с астрологическими циклами лунного календаря, и в этом году самый длинный праздник китайцев, длящийся больше двух недель, стартует 29 января, но в Кохтла-Ярве пройдет немного раньше.

- Представители посольства Китайской республики в Эстонии недавно приезжали в Ида-Вирумаа и, встречаясь с руководителями Кохтла-Ярве, договорились о том, что поближе познакомят нас с традициями своего народа, - сказала ведущий специалист по культуре Екатерина Пояркова. - Приедут творческие коллективы из Пекина, чтобы представить кохтлаярвесцам свое искусство. Всю организацию праздника берет на себя посольство Китая, поэтому вход на выставки и в концертный зал бесплатный.

Зрители смогут оценить точность и мощь китайских боевых искусств. Увидят захватывающие акробатические номера, почувствуют элегантность и живость китайских танцев и услышат гармоничные мелодии традиционных китайских инструментов.

Гости привезут также две фотовыставки - с видами Пекина и изображения знаков зодиака, которые в китайской культуре имеют особую значимость. О традициях и ремеслах Китая расскажет выставка культурного наследия.

К искусству китайских мастеров кохтлаярвесцы прикоснулись уже минувшим летом - уголок культуры Китая на июльском фестивале "Музыка на воде" пользовался успехом, горожане даже выстраивались в очередь, чтобы поучаствовать в мастер-классах.