Эпизод избиения вице-мэра Кохтла-Ярве дошел до суда Обвиняемый утверждает, что это он - жертва

Эта история произошла вечером 7 октября 2023 года в старом городе Кохтла-Ярве. Сечков рассказал, что, хотя была суббота, он ездил по городу по рабочим делам, так как только что прошедший шторм причинил много неприятностей. Так, у дома по Эхитаяте теэ, 2 в старом городе он заметил, что стоявший там павильон автобусной остановки был сорван ветром с креплений и повален на ограждение перед бывшим домом торговли, ставшим впоследствии мебельным магазином. По словам Сечкова, он начал фотографировать случившееся, чтобы отправить фотографии занимающемуся ремонтом коммунального предприятию. Однако в это время к нему со стороны здания подошел мужчина (Олег Шилов. - Э.К.), который заговорил с ним и начал беседу, сказав, что "это хорошо, сразу решим эти дела".