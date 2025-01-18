Дорожные службы в ставшем снежной столицей Йыхви избежали штрафов

К воскресному утру в Йыхви толщина снежного покрова превысила полметра, что было значительно больше, чем в остальной Эстонии. Из-за снежных заносов волостное управление ввело чрезвычайный режим ухода за дорогами, который действовал до 8 часов утра среды. По словам помощника волостного старейшины Ильмара Ауна, с этого момента ухаживающие за дорогами должны были вновь придерживаться действующих нормативов. Поскольку недостатков было выявлено много, то волостное управление сделала им много предписаний.