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Дорожные службы в ставшем снежной столицей Йыхви избежали штрафов

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Пешеходная дорожка в тоннеле йыхвиского променада в пятницу была обледеневшей, однако посыпанной песком и крошкой.
Пешеходная дорожка в тоннеле йыхвиского променада в пятницу была обледеневшей, однако посыпанной песком и крошкой. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление сделало ряд предписаний обслуживающим волостные дороги и улица фирмам, но поскольку указанные в них недочеты были устранены ко второй половине четверга, то штрафы фирмам не выписали.

К воскресному утру в Йыхви толщина снежного покрова превысила полметра, что было значительно больше, чем в остальной Эстонии. Из-за снежных заносов волостное управление ввело чрезвычайный режим ухода за дорогами, который действовал до 8 часов утра среды. По словам помощника волостного старейшины Ильмара Ауна, с этого момента ухаживающие за дорогами должны были вновь придерживаться действующих нормативов. Поскольку недостатков было выявлено много, то волостное управление сделала им много предписаний.

Более крупные недостатки устранили к четвергу

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