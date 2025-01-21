Общественные сады в Люганузе объединят изучение языка и совместную деятельность

В инициированной Домом эстонского языка "Школе садовых фей" изучающие язык в Нарве наметили и разбили в прошлом году девять общинных садов.

- В ходе деятельности изучение языка происходит более эффективно, она заставляет людей общаться и применять язык. Наша работа и состоит в создании такой языковой среды, - сказала руководитель Дома эстонского языка Анна Фарафонова, подчеркнув, что в Нарве это во многом содействовало изучению языка.

Садоводство могло бы объединять общины

В Кивиыли и Пюсси тоже можно было бы объединить изучение языка и общины посредством садоводства, считает координатор Дома эстонского языка в регионе Люганузе Сигне Вийлоп.

Она пригласила заинтересованных принять участие во вторник вечером в совместном обсуждении.

- Мы хотим подтолкнуть людей заняться чем-нибудь и в ходе этой деятельности общаться и практиковаться в эстонском языке. Такие обучения и встречи, а также хлопоты над садовыми растениями - это что-то другое, нежели учить язык на курсах.

Наряду с изучением языка она считает важным сплотить общины и подтолкнуть к на самостоятельному инициированию каких-то дел: не нужно ждать, пока кто-то придет и сделает, а люди могут сделать и сами. Например, превратить окрестности многоквартирных домов в более красивые и уютные они смогли бы наверняка.

Что выращивать в ящиках, решают сами изучающие язык. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik