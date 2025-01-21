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Общественные сады в Люганузе объединят изучение языка и совместную деятельность

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В Нарве самым красивым признали сад, разбитый во дворе Нарвской арт-резиденции.
В Нарве самым красивым признали сад, разбитый во дворе Нарвской арт-резиденции. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Созданные в прошлом году нарвитянами, изучающими эстонский язык, общинные сады оказались настолько успешным начинанием, что нынче создавать общинные сады призывают интересующихся языком в Люганузеской волости.

В инициированной Домом эстонского языка "Школе садовых фей" изучающие язык в Нарве наметили и разбили в прошлом году девять общинных садов.

- В ходе деятельности изучение языка происходит более эффективно, она заставляет людей общаться и применять язык. Наша работа и состоит в создании такой языковой среды, - сказала руководитель Дома эстонского языка Анна Фарафонова, подчеркнув, что в Нарве это во многом содействовало изучению языка.

Садоводство могло бы объединять общины

В Кивиыли и Пюсси тоже можно было бы объединить изучение языка и общины посредством садоводства, считает координатор Дома эстонского языка в регионе Люганузе Сигне Вийлоп.

Она пригласила заинтересованных принять участие во вторник вечером в совместном обсуждении.

- Мы хотим подтолкнуть людей заняться чем-нибудь и в ходе этой деятельности общаться и практиковаться в эстонском языке. Такие обучения и встречи, а также хлопоты над садовыми растениями - это что-то другое, нежели учить язык на курсах.

Наряду с изучением языка она считает важным сплотить общины и подтолкнуть к на самостоятельному инициированию каких-то дел: не нужно ждать, пока кто-то придет и сделает, а люди могут сделать и сами. Например, превратить окрестности многоквартирных домов в более красивые и уютные они смогли бы наверняка. 

Что выращивать в ящиках, решают сами изучающие язык.
Что выращивать в ящиках, решают сами изучающие язык. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Анна Фарафонова обратила внимание, что в Ида-Вирумаа общинного образа мышления зачастую мало. "Люди находятся в своем коконе, особенно не смотрят по сторонам и почти не общаются с другими. Наша идея - собрать людей и сделать что-то вместе. Ведь в многоквартирных домах Кивиыли и Пюсси эстоно- и русскоязычные люди все равно проживают вместе, вот мы и хотим активизировать общение между ними", - считает она проект Люганузеской волости даже несколько более интересным, чем проект в Нарве, где проживают главным образом русскоязычные люди. "В Люганузе эстонцы могут стать для русскоязычных соседей и немножко менторами, поддержать их в языковом отношении. Это - чисто интеграционный проект".

Люди сами должны испытывать интерес

Обе женщины считают, что инициатива должна исходить снизу и двигаться дальше можно только в сотрудничестве с общиной.

На первой встрече выяснится, сколько вообще имеется интересующихся и что бы они хотели сделать. Далее разработают сообща программу, и тогда начнутся обучения: что и как сажать, как сочетать растения между собой, как ухаживать за ними.

В Нарву приезжали делиться знаниями специалисты из Хийумааской профессиональной школы, в Люганузе планируют приглашать местных деятелей.

- За ними надо будет, конечно, постоянно следить, чтобы они разговаривали все-таки на эстонском языке, а не переходили автоматически на русский язык, - пошутила Анна Фарафонова.

Сигне Вийлоп похвалила сотрудничество с Люганузеской волостью, которая готова предложить подходящие площадки для общинных садов. Рядом с каждым многоквартирным домом таковой, может быть, и нет, но ведь можно создать общественный сад на несколько домов.

- Единой концепцией общинных садов и является, конечно, выращивать что-то сообща и затем делить урожай, хотя урожай должен быть не всегда, ведь общинный сад может также являться украшающим окрестности декоративным уголком. В некоторых местах ящики для посадки можно, пожалуй, комбинировать, высаживая рядом с ними многолетники и кусты.

Могло бы распространиться и на другие города

Нарвский общинный сад в этом году деятельность в виде проекта не продолжит.

- Но многие из тех, то занимался им в прошлом году, проявляли такой энтузиазм, что наверняка продолжат и нынче, - верит Сигне Вийлоп.

- Общинные сады являются интегрированной учебой: изучение языка, социальное благополучие и общинный образ мышления. Посмотрим, как пойдут дела в Люганузеской волости, и тогда подумаем, куда можно было бы пойти с этим дальше, - по словам Анны Фарафоновой, они уже изучают обстановку и в других городах Ида-Вирумаа.

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