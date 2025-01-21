Российские квартировладельцы остаются должниками, некоторые угрожают вернуться вместе с Путиным

Суд сослался на договор о правовой помощи между Эстонией и Россией от 1993 года, согласно которому материалы иска должны быть вручены ответчику через суд страны его постоянного проживания. "Договор о правовой помощи не предусматривает никаких других способов вручения процессуальных документов в России, включая возможность их публичного вручения".

Суды заняли разные позиции по эстонско-российскому договору

Два года назад "Северное побережье" писало о расположенном в Пюсси квартирном товариществе "Viru 4", которое годами боролось с должниками, проживающими в России, и о том, как суды отказывались рассматривать иски, ссылаясь на договор о правовой помощи между двумя странами, согласно которому иски должны подаваться в суды страны проживания должника - России.

В случае одного конкретного должника, который задолжал товариществу более 8000 евро, Вируский уездный суд отказался принять иск, сославшись на тот же договор о правовой помощи. Товарищество просило суд применить меры по хранению в отношении этой квартирной собственности, назначить заявителя попечителем над имуществом владельца, а также предоставить товариществу право на сдачу квартирной собственности в аренду. В ответ на электронное письмо товарищества сам должник прислал картинку с изображением трех танков, названиями столиц стран Балтии и буквой Z - символом российской агрессии.

Однако окружной суд отменил это решение, посчитав, что эстонско-российский договор о правовой помощи позволяет на основании ходатайства одной договорной стороны оценить и признать гражданина другой договорной стороны безвестно отсутствующим, в соответствии с законодательством своего государства. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, если у отсутствующего нет в Эстонии места жительства, то решение об установлении опеки над имуществом принимает суд по месту нахождения имущества, об опеке над которым ходатайствуют.