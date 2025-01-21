У жителей России, купивших недвижимость в Ида-Вирумаа, накапливаются долги перед квартирными товариществами, из-за чего товарищества обращаются в суд, но даже в суде не всегда удается получить помощь. Недовольство копится.
Российские квартировладельцы остаются должниками, некоторые угрожают вернуться вместе с Путиным
После начала войны в Украине гражданам России больше не разрешается въезжать в Эстонию, однако многие из них приобрели здесь недвижимость. Из-за санкций также невозможны банковские переводы из России и Беларуси. В результате многие россияне начали продавать здесь свою недвижимость, но другие с этим не спешат, причем у некоторых из них накапливаются долги перед товариществами.
Суд отклонил иск
Квартирное товарищество "Karja 5" в Нарва-Йыэсуу обратилось в суд с требованием об отчуждении квартиры, принадлежащей гражданину России, из-за долгов. Вируский уездный суд направил исковое заявление в компетентный российский суд для вручения владельцу, однако оттуда оно было возвращено по причине того, что вручение документов не состоялось, поскольку ответчик не явился в суд Российской Федерации. Суд Российской Федерации постановил вернуть Вирускому уездному суду запрос о правовой помощи.
Вируский уездный суд разъяснил товариществу, что договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам не предусматривает возможности вручения документов непосредственно ответчику по почте или любым другим способом. Таким образом, суд не видит возможности вручить судебные документы ответчику, и в иске должно быть отказано. Истец подал в уездный суд ходатайство о продолжении разбирательства дела и ходатайствовал о публичном вручении процессуальных документов ответчику, т. е. об их публикации в публичных объявлениях, но суд отклонил это ходатайство. Поэтому уездный суд не принял иск в производство.
Суд сослался на договор о правовой помощи между Эстонией и Россией от 1993 года, согласно которому материалы иска должны быть вручены ответчику через суд страны его постоянного проживания. "Договор о правовой помощи не предусматривает никаких других способов вручения процессуальных документов в России, включая возможность их публичного вручения".
Суды заняли разные позиции по эстонско-российскому договору
Два года назад "Северное побережье" писало о расположенном в Пюсси квартирном товариществе "Viru 4", которое годами боролось с должниками, проживающими в России, и о том, как суды отказывались рассматривать иски, ссылаясь на договор о правовой помощи между двумя странами, согласно которому иски должны подаваться в суды страны проживания должника - России.
В случае одного конкретного должника, который задолжал товариществу более 8000 евро, Вируский уездный суд отказался принять иск, сославшись на тот же договор о правовой помощи. Товарищество просило суд применить меры по хранению в отношении этой квартирной собственности, назначить заявителя попечителем над имуществом владельца, а также предоставить товариществу право на сдачу квартирной собственности в аренду. В ответ на электронное письмо товарищества сам должник прислал картинку с изображением трех танков, названиями столиц стран Балтии и буквой Z - символом российской агрессии.
Однако окружной суд отменил это решение, посчитав, что эстонско-российский договор о правовой помощи позволяет на основании ходатайства одной договорной стороны оценить и признать гражданина другой договорной стороны безвестно отсутствующим, в соответствии с законодательством своего государства. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, если у отсутствующего нет в Эстонии места жительства, то решение об установлении опеки над имуществом принимает суд по месту нахождения имущества, об опеке над которым ходатайствуют.
Фактически Рийгикогу аннулировал соглашение о правовой помощи 20 марта прошлого года, и причиной этого стала продолжающаяся военная агрессия России против Украины.
Тем не менее, договор будет оставаться в силе, поскольку денонсировать его можно, только уведомив другую сторону не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего периода. Текущий пятилетний период истекает 18 марта 2025 года.
Министерство юстиции также подтвердило "Северному побережью", что срок действия договора истекает 18 марта этого года.
Другой судья удовлетворил иск
В то время как судья Нарвского дома суда Вируского уездного суда Тамара Шабарова не увидела возможности принять иск в производство, судья Йыхвиского дома суда того же суда Пирет Райк поступила иначе, когда приняла решение отправить материалы по иску квартирного товарищества "Võidu 4" в Кивиыли по почте владельцу, проживающему в России. Оттуда они вернулись с пометкой, что по такому-то адресу человек не проживает и доставить ему отправление не удалось. Затем суд отправил документы вместе с переводом на электронную почту владельца квартиры, однако ответа не последовало.
Поскольку заинтересованное лицо в установленный судом срок не представило отзыва или возражений на изложенные в заявлении требования, суд счел, что лицо согласилось с фактами, изложенными в заявлении, и удовлетворил требование заявителя, присудив товариществу более 6000 евро в погашение долга по квартплате, а также судебных издержек. Если эти деньги получить с ответчика не удастся, товарищество может продать квартиру, чтобы покрыть долг.
Много квартир жители России, в основном москвичи, приобрели также в Вока волости Тойла, и там товарищества тоже столкнулись с должниками. Урси Йоост, управляющая квартирным товариществом в Вока и оказывающая бухгалтерские услуги нескольким местным товариществам, рассказала "Северному побережью", что среди российских собственников есть те, кто платит исправно и нашел технические возможности делать это, несмотря на банковские ограничения, но немало и тех, кто принципиально не платит за коммунальные услуги, поскольку не может пользоваться своей недвижимостью.
Есть и такие, кто угрожают вернуться вместе с Путиным и постоять за свои права.
Йоост рассказала о случае, когда товарищество подало в суд на одну владелицу-москвичку, которая не отапливала свою квартиру и имела долги. Суд удовлетворил ходатайство об отчуждении квартиры, но при оформлении сделки у нотариуса возникла проблема, так как выяснилось, что женщина замужем и квартира является совместной собственностью. Теперь товарищество сдало эту квартиру в аренду и потратило около 1000 евро, чтобы сделать ее пригодной для проживания. Арендаторы готовы выкупить квартиру, но для этого придется снова обращаться в суд, чтобы лишить права собственности также другого совладельца.
По словам Урси Йоост, некоторые россияне не хотят отказываться от своей недвижимости, хотя не могут ею пользоваться, но и платить за нее они тоже не хотят. Из-за этого несколько товариществ в Вока оказались в затруднительном положении и вынуждены обращаться в суд, чтобы избавиться от должников, проживающих в России.