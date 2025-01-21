Российские квартировладельцы остаются должниками по квартплате

После начала войны в Украине гражданам России больше не разрешается въезжать в Эстонию, однако многие из них приобрели здесь недвижимость. Из-за санкций также невозможны банковские переводы из России и Беларуси. В результате многие россияне начали продавать здесь свою недвижимость, но другие с этим не спешат, причем у некоторых из них накапливаются долги перед товариществами.