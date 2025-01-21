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Российские квартировладельцы остаются должниками по квартплате

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Расположенное в Пюсси волости Люганузе квартирное товарищество "Viru 4" на протяжении многих лет боролось с владельцами квартир, которые живут в России и задолжали за коммунальные услуги. Однако два года назад товарищество получило от эстонского суда право взять квартиру должника под опеку и сдавать ее в аренду.
Расположенное в Пюсси волости Люганузе квартирное товарищество "Viru 4" на протяжении многих лет боролось с владельцами квартир, которые живут в России и задолжали за коммунальные услуги. Однако два года назад товарищество получило от эстонского суда право взять квартиру должника под опеку и сдавать ее в аренду. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

У жителей России, купивших недвижимость в Ида-Вирумаа, накапливаются долги перед квартирными товариществами, из-за чего товарищества обращаются в суд, но даже в суде не всегда удается получить помощь.

После начала войны в Украине гражданам России больше не разрешается въезжать в Эстонию, однако многие из них приобрели здесь недвижимость. Из-за санкций также невозможны банковские переводы из России и Беларуси. В результате многие россияне начали продавать здесь свою недвижимость, но другие с этим не спешат, причем у некоторых из них накапливаются долги перед товариществами.

Суд отклонил иск

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