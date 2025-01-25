За последнее десятилетие каждый премьер-министр достигал момента, когда, несмотря на все их личностные различия и цели, поставленные при вступлении в должность, терпение истощалось, и общественность узнавала, что кто-то или что-то "не дает править". Так было с Таави Рыйвасом, Юри Ратасом и Каей Каллас, у которой и заимствована предыдущая фраза. Похоже, что спустя полгода после вступления в должность переломный момент наступил и у Кристена Михала.
Анвар Самост: Опять премьер-министр, которому не дают править кризисы и дураки?
Иначе трудно объяснить, почему очередной премьер-министр от Партии реформ, отвечая в Рийгикогу на вопрос депутата от самой малочисленной оппозиционной партии в парламенте, закончил свою речь фразой "тяжело быть дураком". Это не было досадной оплошностью, потому что уже на следующий день Михал решил, что будет уместно извиниться, не делая этого на самом деле, и сказал: "Тяжело быть дураком, это общий жизненный факт. [Поскольку] я получил письмо о том, что члены Рийгикогу чувствуют себя оскорбленными этим, я, конечно, приношу извинения".
А затем премьер-министр без всяких на то оснований не явился на заседание специальной антикоррупционной комиссии под председательством Анастасии Коваленко-Кылварт, члена фракции Центристской партии в том же Рийгикогу, где он должен был разъяснить обстоятельства назначения выбранного им нового государственного секретаря. На всякий случай однопартийцы Михала предприняли еще один шаг, который можно расценивать как попытку отстранить Коваленко-Кылварт от должности председателя комиссии.
Объективно оценивая текущие возможности и задачи премьер-министра, кажется, что никаких оснований для таких мелочных придирок нет. Партия реформ де-факто имеет 39 мест в Рийгикогу, что является исторически исключительным размером для фракции.
В целом опора правительства в парламенте совершенно исключительна. Если в начале срока у правящей коалиции было 60 голосов в Рийгикогу, то в этом году у коалиции уже 66 голосов, поскольку с тех пор шесть человек из оппозиционных партий перешли в коалиционные партии. Будь мужчиной и правь.
Может быть, дело в популярности Партии реформ или премьер-министра? Партии говорят, что опросы общественного мнения не очень важны между выборами, но на самом деле они ревностно следят за ними. Но и в этом нет ничего страшного.
"У Михала, безусловно, еще есть шанс встать в один ряд с Андрусом Ансипом, Мартом Лааром или Юханом Партсом. Если не иным способом, то предвосхищая мировые тенденции, а не плетясь в их хвосте".Анвар Самост, журналист
Несмотря на почти три года экономического спада, высокую инфляцию и многочисленные повышения налогов, поддержка Партии реформ составляет, по данным различных опросов, 16-18 процентов. Правда, разрыв с занимающей первое место партией "Isamaa" остается на уровне 10 процентных пунктов, а показатели других партий в правительстве Михала - социал-демократов и особенно "Eesti 200" - еще хуже. Однако именно в этом можно разглядеть и нечто позитивное, поскольку, как и в предыдущих правительственных коалициях Эстонии, снижение поддержки более мелких партнеров помогает смягчить удар по рейтингу партии премьер-министра.
Возможно, источником фрустрации Кристена Михала действительно является то, что "кризисы не дают править" в повседневной жизни, как говорила Кая Каллас.
На 30-летнем юбилее Партии реформ в ноябре прошлого года новоиспеченный председатель партии произнес речь, в которой сформулировал свободу как цель: "Успех Эстонии - это совместное творение, главным автором которого является свободный гражданин".
Реальность же такова, что армия чиновников непрерывным потоком заваливает правительство Михала, как и его предшественников, все более сложными регуляциями, а правительство "подгоняет" их, как это все чаще делается с момента вступления в Европейский союз. Если же возникают сомнения и осечки, то причиной новых приказов и ограничений называются либо предполагаемый климатический кризис, либо безопасность, либо дефицит бюджета, либо какая-то современная тенденция. Свобод никак не становится больше, их становится меньше. Обещание Михала о том, что после вступления в должность нового госсекретаря в феврале будут проведены масштабные реформы, нельзя воспринимать всерьез.
Эстонские премьер-министры добивались успеха, когда им удавалось сосредоточиться на будущем Эстонии, разделяя малые и большие цели, и тем самым побуждать людей к действию, укрепляя в них доверие.
У Михала, безусловно, еще есть шанс встать в один ряд с Андрусом Ансипом, Мартом Лааром или Юханом Партсом. Если не иным способом, то предвосхищая мировые тенденции, а не плетясь в их хвосте. Небольшие подвижки в этом направлении уже заметны, например, решение увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП и указать Европе направление в этом вопросе. Но можно пойти и по пути меньшего сопротивления, тактически готовясь к следующим выборам и жалуясь на глупость оппозиции с трибуны 66-местного парламентского большинства.