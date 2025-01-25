Анвар Самост: Опять премьер-министр, которому не дают править кризисы и дураки?

Может быть, дело в популярности Партии реформ или премьер-министра? Партии говорят, что опросы общественного мнения не очень важны между выборами, но на самом деле они ревностно следят за ними. Но и в этом нет ничего страшного.

"У Михала, безусловно, еще есть шанс встать в один ряд с Андрусом Ансипом, Мартом Лааром или Юханом Партсом. Если не иным способом, то предвосхищая мировые тенденции, а не плетясь в их хвосте". Анвар Самост, журналист

Несмотря на почти три года экономического спада, высокую инфляцию и многочисленные повышения налогов, поддержка Партии реформ составляет, по данным различных опросов, 16-18 процентов. Правда, разрыв с занимающей первое место партией "Isamaa" остается на уровне 10 процентных пунктов, а показатели других партий в правительстве Михала - социал-демократов и особенно "Eesti 200" - еще хуже. Однако именно в этом можно разглядеть и нечто позитивное, поскольку, как и в предыдущих правительственных коалициях Эстонии, снижение поддержки более мелких партнеров помогает смягчить удар по рейтингу партии премьер-министра.

Возможно, источником фрустрации Кристена Михала действительно является то, что "кризисы не дают править" в повседневной жизни, как говорила Кая Каллас.

На 30-летнем юбилее Партии реформ в ноябре прошлого года новоиспеченный председатель партии произнес речь, в которой сформулировал свободу как цель: "Успех Эстонии - это совместное творение, главным автором которого является свободный гражданин".