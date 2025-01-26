В Кохтла-Ярве проходят дополнительные выборы в городское молодежное собрание

В качестве кандидатов в Молодежное собрание Кохтла-Ярве нынче выдвинуты восемь молодых кохтла-ярвесцев - Эвелина Казакова, Аннели Блашко, Софья Криворукова, Альбина Полякова, Артем Кузнецов, Малика Байкова, Анастасия Путнина, Ангелика Игошева. Из них предстоит выбрать пятерых, кто наберут больше всего голосов.

Проголосовать за подходящего кандидата могут молодые люди в возрасте от 7 до 26 лет, зарегистрированные по месту жительства в Кохтла-Ярве.

Онлайн-голосование проходит в интернет-системе VOLIS до 30 января включительно. Также можно отдать свой голос на пунктах в Кохтла-Ярвеском молодежном центре и в Кохтла-Ярвеской горуправе 29 января с 13 до 17 часов.

Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер пояснила, что в молодежном собрании должно быть, согласно регламенту, 13 членов. Дополнительные выборы понадобились, так как часть ребят со временем и по разным причинам отошли от активной деятельности.

Молодежному собранию Кохтла-Ярве пока только немногим более года, но оно уже получило от Эстонского союза молодежных объединений титул лучшего молодежного собрания 2024 года.

Молодежное собрание Кохтла-Ярве действует во имя защиты прав и интересов молодых горожан, а также для их вовлечения в управление - чтобы голос молодых людей был лучше услышан властями.