Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 января по 6 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.01-06.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 30 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.15 - кофейный час "Tammsaare, mu arm" / "Таммсааре, моя любовь" с Тийей Линнард. Информация: тел. 558 4247.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытие фотовыставки "Rahvakultuuri klõps". На выставке представлены фотографии Юрате Кастрицкой с праздника песни и танца малышей в Кохтла-Ярве.
* В Силламяэ в зале молодежного центра по интересам "Улей" (ул. Маяковского, 7) в 17.00 - музыкально-поэтический салон "Эстонская книга в моей жизни". В гостях - Елена Скульская. Вход свободный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - празднование 500-летия эстонской книги. Танцует "Lausa Lust", поет смешанный ансамбль "Tammiku", Юрген Роосте прочтет стихи, а сотрудники Йыхвиской центральной библиотеки сделают неожиданное представление. Викторина. Предложим праздничное пирожное и игристый напиток. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - концерт-презентация альбома струнного оркестра Ваналиннаской образовательной коллегии: прозвучит музыка Рудольфа Тобиаса. Дирижер Расмус Пуур. Билет - 10, 15 или 20 евр, семейный билет - 35 евро. Каждый может выбрать подходящую для себя сумму. Билеты можно приобрести в "Piletikeskus" и на месте за час до концерта.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - открытие Года эстонской книги. Публичные чтения и ансамбль "AER".
Пятница, 31 января
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - литературный вечер "Писатель и время... А.С. Пушкин. Мысль как муза". Стихи читает А. Мартынов.
Суббота, 1 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: первой книге на эстонском языке - 500. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Как-то раз под Новый год", спектакль театральной студии "Ёжики". После спектакля приглашаем детей в творческую мастерскую. Вход свободный. Информация по тел. 514 2157.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Laulupesa lemmiklaulud", концерт вокальной студии "Laulupesa" (Тарту). Вход свободный. Работает кафе. Больше информации: kjkk.ee.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 16.00 - открытие выставки "Kolm vaadet abstraktsioonile" / "Три взгляда на абстракцию" объединения художников "Вестервалли".
* В Нарвской ратуше в 17.00 - фортепианный концерт Стена Лассманна. В программе: Бетховен, Шуман, Лист. Билет - 10 и 15 евро.
* В Кауксиском доме отдыха в 18.00 - концерт-презентация диска "Kauksi bänd" "Laulvad liivad" / "Поющие пески". Вход свободный.
Воскресенье, 2 февраля
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.30 - вечер поэзии и музыки "Незабытые музы поэзии".
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - праздничный концерт в честь Недели национальных культур. Вход свободный. Информация по тел. 507 4616.
Вторник, 4 февраля
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки масляной живописи вильяндиски Эви Каур "Kulgemine". Выставка открыта до 28 февраля.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - "Эстонской книге - 500": лекция Ивики Майдре "Laula, laula, pappi".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Lumevangis" / "В снежном плену", спектакль Театра комедии. В ролях: Пирет Калда и Тыну Оя. Билет - 23-25 евро.
Среда, 5 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Hogwarts Magic Symphony". Программа симфонического оркестра "Lords of the Sound" перенесет вас в волшебный мир Гарри Поттера, оживляя самые яркие музыкальные моменты киносаги. Зрелищное шоу со световыми и визуальными эффектами. Билет - 29,30-64,30 евро.
* В Нарве в концертном доме "Geneva" в 19.00 - "Лебединое озеро", балет "Kyiv Grand Ballet". Билет - 34,90-49,90 евро.
Четверг, 6 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Лебединое озеро", балет "Kyiv Grand Ballet". Билет - 24,90-59,90 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Väikesed saladused", комедия Андруса Кивиряхка в постановке театра "Nuutrum". Билет - 18 и 20 евро.
СПОРТ
Суббота, 1 февраля
* В Вокаском Доме спорта в 12.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - ФК "Sinigal".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium" - "Toila".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Panter" / ХК "Tornaado" (Таллинн).
Воскресенье, 2 февраля
* В Нарвском футбольном холле в 14.00 - зимняя лига Эстонии по футболу: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC" - "Ravens Futsal" / ФК "Otepää".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Vipers" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Четверг, 30 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Суббота, 1 февраля
* В Силламяэском музее с 11.00 до 15.00 - празднование 30-летия музея.
Воскресенье, 2 февраля
* В Люганузе у монумента Освободительной войне в 11.30 - возложение венков к подножию монумента по случаю 105-летия Тартуского мирного договора
* В Нарве на Гарнизонном кладбище в 12.00 - празднование 105-летия Тартуского мирного договора.
Вторник, 4 февраля
* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) с 17.00 до 20.00 - день открытых дверей в ремонтной мастерской Шахтерского дома. Знакомство с возможностями ремонтной мастерской, ориентированной на общество. Предназначено для тех, кому необходимо отремонтировать мебель, а также для любителей делать все своими руками. Независимо от расы, пола и т.д. Также будет открыта для публики станция технического обслуживания велосипедов. Бесплатно. Подробности на сайте www.aare.ee и на странице реонтной мастерской Шахтерского дома / Kaevuri maja в "Facebook".
Четверг, 6 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
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