МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.01-06.02 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 30 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.15 - кофейный час "Tammsaare, mu arm" / "Таммсааре, моя любовь" с Тийей Линнард. Информация: тел. 558 4247.

Юрате Кастрицкая. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытие фотовыставки "Rahvakultuuri klõps". На выставке представлены фотографии Юрате Кастрицкой с праздника песни и танца малышей в Кохтла-Ярве.

Елена Скульская. Фото: Konstantin Sednev

* В Силламяэ в зале молодежного центра по интересам "Улей" (ул. Маяковского, 7) в 17.00 - музыкально-поэтический салон "Эстонская книга в моей жизни". В гостях - Елена Скульская. Вход свободный.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - празднование 500-летия эстонской книги. Танцует "Lausa Lust", поет смешанный ансамбль "Tammiku", Юрген Роосте прочтет стихи, а сотрудники Йыхвиской центральной библиотеки сделают неожиданное представление. Викторина. Предложим праздничное пирожное и игристый напиток. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - концерт-презентация альбома струнного оркестра Ваналиннаской образовательной коллегии: прозвучит музыка Рудольфа Тобиаса. Дирижер Расмус Пуур. Билет - 10, 15 или 20 евр, семейный билет - 35 евро. Каждый может выбрать подходящую для себя сумму. Билеты можно приобрести в "Piletikeskus" и на месте за час до концерта.

Ансамбль "AER". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Тойласком общественном доме в 18.00 - открытие Года эстонской книги. Публичные чтения и ансамбль "AER".

Пятница, 31 января

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале в 16.00 - литературный вечер "Писатель и время... А.С. Пушкин. Мысль как муза". Стихи читает А. Мартынов.

Суббота, 1 февраля