Волостная управа уведомила, что если во время отключения от российской электросети произойдет масштабное отключение электроэнергии, то при отсутствии электричества свыше 24 часов в здании Йыхвиской волостной управы по ул. Кооли, 2 будет открыт информационный пункт для жителей региона.
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На случай отключения электроэнергии в здании Йыхвиской волостной управы откроют инфопункт
Здание волостной управы оборудовано генератором, обеспечивающим работу инфопункта ежедневно с 10.00 до 16.00 по будням. В инфопункте можно получить актуальную информацию о ситуации, инструкции по дальнейшим действиям, а также зарядить мобильные устройства.