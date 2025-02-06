На случай отключения электроэнергии в здании Йыхвиской волостной управы откроют инфопункт

Волостная управа уведомила, что если во время отключения от российской электросети произойдет масштабное отключение электроэнергии, то при отсутствии электричества свыше 24 часов в здании Йыхвиской волостной управы по ул. Кооли, 2 будет открыт информационный пункт для жителей региона.