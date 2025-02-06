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Нарва недовольна работой коммунальной фирмы и принимает вызов встретиться в суде

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Нарвскую Ратушную площадь из-за ее плохой уборки забрали у комании "Stell Eesti" и передали в обслуживание муниципальной фирме "Narva Jäätmekäitluskeskus".
Нарвскую Ратушную площадь из-за ее плохой уборки забрали у комании "Stell Eesti" и передали в обслуживание муниципальной фирме "Narva Jäätmekäitluskeskus". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвская горуправа и ее партнер из Таллинна, обслуживающий в приграничном городе зеленые зоны, которые и зимой требуют уборки, перешли на общение через адвокатов. Обе стороны готовы встретиться в суде, чтобы решить затянувшийся спор о якобы недоплаченных деньгах. Спорная сумма, может, и небольшая по их меркам, но дело принципа. Власти Нарвы могли бы уже и расторгнуть договор досрочно, да только на поиск нового партнера уйдет еще бог знает сколько времени.​

Акционерное общество "Stell Eesti" с лета прошлого года занялось круглогодичным обслуживанием городских зеленых зон в Нарве, победив в соответствующем тендере на срок до 2025 года включительно. Стоимость ее контракта с Нарвским департаментом городского хозяйства составляет без малого 2,4 миллиона. Взаимное недовольство началось почти сразу: одна сторона оказалась неудовлетворенной качеством выполнения работ и потому недоплачивает по счетам, вторая с этим не соглашается и угрожает судом.

"Северное побережье" еще в августе писало об этом споре Нарвского департамента городского хозяйства и АО "Stell Eesti". В январе нового года "Stell Eesti" через присяжного адвоката Аарне Акерберга прислал на Петровскую площадь Нарвы новое письмо, по-прежнему требуя от горуправы денег и повторно угрожая судом.

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Ключевые слова

Нарва
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