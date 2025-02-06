Нарва недовольна работой коммунальной фирмы и принимает вызов встретиться в суде

Нарвская горуправа и ее партнер из Таллинна, обслуживающий в приграничном городе зеленые зоны, которые и зимой требуют уборки, перешли на общение через адвокатов. Обе стороны готовы встретиться в суде, чтобы решить затянувшийся спор о якобы недоплаченных деньгах. Спорная сумма, может, и небольшая по их меркам, но дело принципа. Власти Нарвы могли бы уже и расторгнуть договор досрочно, да только на поиск нового партнера уйдет еще бог знает сколько времени.​