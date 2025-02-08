В четверг на заседании кабинета правительство обсудило связанные с объединением самоуправлений вопросы и в принципе решило оказывать поддержку и содействовать добровольному объединению самоуправлений. Это значит, что Тойла и Йыхви после осеннего объединения получат от государства пособие на объединение, которое сейчас законом не предусмотрено.
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Правительство обещает выплатить Йыхви и Тойла пособие на объединение
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман предложила возобновить выплату пособий на объединение.