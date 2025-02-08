Правительство обещает выплатить Йыхви и Тойла пособие на объединение

Пирет Хартман сказала, что возобновление пособия на объединение важно для того, чтобы у самоуправлений были покрыты исходящие напрямую из объединения административные расходы.

В четверг на заседании кабинета правительство обсудило связанные с объединением самоуправлений вопросы и в принципе решило оказывать поддержку и содействовать добровольному объединению самоуправлений. Это значит, что Тойла и Йыхви после осеннего объединения получат от государства пособие на объединение, которое сейчас законом не предусмотрено.