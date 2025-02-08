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Правительство обещает выплатить Йыхви и Тойла пособие на объединение

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Пирет Хартман сказала, что возобновление пособия на объединение важно для того, чтобы у самоуправлений были покрыты исходящие напрямую из объединения административные расходы.
Пирет Хартман сказала, что возобновление пособия на объединение важно для того, чтобы у самоуправлений были покрыты исходящие напрямую из объединения административные расходы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В четверг на заседании кабинета правительство обсудило связанные с объединением самоуправлений вопросы и в принципе решило оказывать поддержку и содействовать добровольному объединению самоуправлений. Это значит, что Тойла и Йыхви после осеннего объединения получат от государства пособие на объединение, которое сейчас законом не предусмотрено.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман предложила возобновить выплату пособий на объединение.

Целью пособия на объединение и было стимулировать объединение местных самоуправлений, чтобы формировать логически разграниченные и более эффективные самоуправления, сообщило Министерство регионального развития и сельского хозяйства. Пособие в первую очередь предназначено для покрытия прямых расходов, связанных с объединением: например, расходов на составление новых программ развития или проведение референдумов.

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