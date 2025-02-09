Вс, 9.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В Нарве планируют строительство еще одной велопешеходной дорожки

Copy
Велодорожка
Велодорожка Фото: Evija Trifanova/LETA

В добавок к имеющимся в Нарве 36 километрам велопешеходных дорожек городская управа построит еще один километр - от парка Йоала вдоль улицы Раудтеэ до начала улицы Ору, пишет rus.err.

В результате проекта сеть велосипедных дорожек в Нарве будет дополнена, и существующие велосипедные дорожки будут соединены друг с другом.

- На этой неделе был заключен договор со строительной фирмой N&V. Общий бюджет проекта - 450 000 евро, - рассказала Анна Карина, главный специалист Отдела проектов Департамента развития и экономики.

Все работы планируется закончить уже в этом году. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх