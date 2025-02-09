В добавок к имеющимся в Нарве 36 километрам велопешеходных дорожек городская управа построит еще один километр - от парка Йоала вдоль улицы Раудтеэ до начала улицы Ору, пишет rus.err.
В Нарве планируют строительство еще одной велопешеходной дорожки
В результате проекта сеть велосипедных дорожек в Нарве будет дополнена, и существующие велосипедные дорожки будут соединены друг с другом.
- На этой неделе был заключен договор со строительной фирмой N&V. Общий бюджет проекта - 450 000 евро, - рассказала Анна Карина, главный специалист Отдела проектов Департамента развития и экономики.
Все работы планируется закончить уже в этом году.