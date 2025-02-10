Строительство нового мола у морского пляжа в Нарва-Йыэсуу ожидается уже летом

- Я много лет занимался этим проектом, и теперь вижу объективно: либо сейчас, либо никогда, - рассуждает Ильин о том, что городу нужно согласиться на выделение дополнительных денег. - Я не вижу в дальнейшем, учитывая бюджетную стратегию государства и меняющиеся условия финансирования, чтобы появились иные альтернативные возможности получить нам поддержку для реализации этого проекта. А еще именно сейчас начинает развиваться по соседству с молом культурный квартал, да и наша территория маяка тоже вовсю развивается, так что все совпало! Короче, время пришло, и дальше тянуть с этим некуда.

На стройку будет полтора года

Строительство мола длиной немного менее 400 метров должно быть завершено, согласно условию государственной поддержки, до конца 2026 года. Мэр Максим Ильин уверяет, что этот срок реален. Договор со строителем город в лице "SA Narva-Jõesuu Sadam" планирует подписать в начале марта, чтобы приступить собственно к работам до наступления лета. Одновременно со стройкой будет идти и разборка конструкций старого мола.

В первой половине 2026 года большая часть строительства может быть закончена, и на оставшиеся лето-осень останутся благоустройство территории и финальное асфальтирование.

По ходу работ еще придется делать паузы на периоды нереста рыбы и гнездования птиц, что было требованием природоохраны.