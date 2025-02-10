Власти Нарва-Йыэсуу на этой неделе утрясают вопросы финансирования, чтобы в идеале уже весной началось и в следующем году завершилось строительство нового морского мола. Без него устье пограничной реки мелеет, а российский берег станет пугающе близким.
Строительство нового мола у морского пляжа в Нарва-Йыэсуу ожидается уже летом
С октября прошлого года проводится тендер для поиска строителя нового мола в Нарва-Йыэсуу, и из трех поступивших предложений предварительно выбрано наиболее дешевое. Запрашиваемая цена - округленно 4,7 миллиона евро (считая с налогом с оборота), к которым надо прибавить 15 процентов на непредвиденные расходы, итого - 5,4 миллиона. Из этой суммы немногим более 2,5 миллиона покроет поддержка, выделяемая государством, остальные деньги местному самоуправлению надо выкроить из собственного бюджета, покрыв это займом.
Поначалу ожидалось, что строительство мола будет стоить и вовсе 7 миллионов, но сокращение объема проекта и удачно выбранное время для проведения тендера позволили скинуть приблизительно пару миллионов.
Сумма самофинансирования все же сильно вырастет
Вечером в понедельник, 10 февраля, городское собрание Нарва-Йыэсуу должно проголосовать за увеличение суммы собственного финансирования с одного миллиона, который был забронирован в местной казне полтора года назад, до 2,6 миллиона.
Мэр города Максим Ильин уточняет, что из местного бюджета деньги пойдут на промежуточное финансирование, то есть чтобы муниципальное портовое учреждение "SA Narva-Jõesuu Sadam", являющееся заказчиком строительства мола, получило финансовую основу для заключения договора с подрядчиком. Далее с учетом комплекса разнообразных поддержек строительство может оказаться почти полностью профинансированным извне, то есть город имеет шансы вернуть львиную долю выделяемых на мол денег, а то и все. "По моей оценке, мы идем по сценарию, при котором мы построим мол бесплатно для города", - оптимистичен Ильин.
- Я много лет занимался этим проектом, и теперь вижу объективно: либо сейчас, либо никогда, - рассуждает Ильин о том, что городу нужно согласиться на выделение дополнительных денег. - Я не вижу в дальнейшем, учитывая бюджетную стратегию государства и меняющиеся условия финансирования, чтобы появились иные альтернативные возможности получить нам поддержку для реализации этого проекта. А еще именно сейчас начинает развиваться по соседству с молом культурный квартал, да и наша территория маяка тоже вовсю развивается, так что все совпало! Короче, время пришло, и дальше тянуть с этим некуда.
На стройку будет полтора года
Строительство мола длиной немного менее 400 метров должно быть завершено, согласно условию государственной поддержки, до конца 2026 года. Мэр Максим Ильин уверяет, что этот срок реален. Договор со строителем город в лице "SA Narva-Jõesuu Sadam" планирует подписать в начале марта, чтобы приступить собственно к работам до наступления лета. Одновременно со стройкой будет идти и разборка конструкций старого мола.
В первой половине 2026 года большая часть строительства может быть закончена, и на оставшиеся лето-осень останутся благоустройство территории и финальное асфальтирование.
По ходу работ еще придется делать паузы на периоды нереста рыбы и гнездования птиц, что было требованием природоохраны.
Частью работ по проекту станет и очистка уже заиленного устья реки Нарва, ведь ради сохранения его глубины и судоходства строительство мола и затеяно. Из устья предстоит вычерпать порядка 10 тысяч кубометров песка и ила.
Наконец, еще одной необычной частью проекта является изучение остова затонувшего рядом с устьем реки Нарва рыболовецкого судна СТБ-7200. Морская трагедия разыгралась в Финском заливе в декабре 1971 года. "Северное побережье" подробно рассказывало о той страшной давней истории. Погибшее судно лежит под слоем ила рядом с существующим разрушенным молом, и исследование покажет, следует остов поднять или можно оставить на дне.
Будущий мол, который призван стать вдобавок частью и украшением прибрежного променада, еще надо будет соединить дорогами с оживленным центром курорта. Как отметил Максим Ильин, намечается развитие так называемого культурного частного квартала рядом с рыболовецким портом, а также намечен проект дальнейшего развития променада, так что необходимые соединительные пути обязательно появятся.
Что касается проезда тяжелой строительной техники во время возведения мола, то для этого будут использоваться, вероятно, улица Лийва и старая подъездная бетонная дорога у пляжа. Последнюю проложили при строительстве старого мола в 80-е годы прошлого столетия.
Морской мол Нарва-Йыэсуу
- В Нарва-Йыэсуу есть старый мол в устье реки Нарва, который строили и не смогли закончить с 1989-го по 1992 год. Недостроенный он сильно разрушился во время январского шторма в 2005 году. В таком потрепанном состоянии тот мол очень плохо выполняет свою главную задачу - защищать речное устье от заиливания, а морской пляж - от размывания.
- По заказу Нарва-Йыэсуу и при денежной поддержке Рийгикогу в 2019-2021 годах был составлен строительный проект нового мола. Эта условно бумажная работа сама по себе обошлась в 200 тысяч евро.
- Ради уменьшения расходов на строительство проектная длина мола теперь сокращена на одну секцию - с 450 до 380 метров. В остальном все останется почти так, как спланировано изначально: крепкая основа из гранитных камней, бетонная конструкция, пешеходная дорога, освещение.
- Мол спроектирован не только как защитный, но и привлекательный для жителей и гостей курорта объект. Он станет новой частью морского променада. Недалеко от мола разместится городской краеведческий музей, который займет здание рядом с действующим маяком, открытым для посещений во время курортного сезона.
Новый мол - защита в том числе от России
Важность строительства в Нарва-Йыэсуу нового морского мола, призванного защитить от обмеления и без того очень узкое устье пограничной реки, стала очевидной с начала агрессии России в Украине. В 2022 году в Эстонии открыто заговорили, что устье можно преодолеть чуть ли не вброд при хорошей погоде и что это фактор риска для эстонского государства в контексте угроз, исходящих с российского берега.
Проблемой является также то обстоятельство, что мелеющее устье становится препятствием для судов, а более-менее проходимое место уходит на российскую сторону линии разграничения.
- Из-за низкого уровня воды устье реки иногда трудно пересечь катерам полиции и погранохраны, а ситуация с уровнем воды непредсказуема. Кроме того, все исследования показывают, что если мы не начнем строить новый мол и углублять устье, то через пять лет река Нарва будет протекать только по территории России, что приведет к дисбалансу в обеспечении национальной безопасности, - заявлял мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин еще в 2022 году, когда вовсю велся поиск денег для строительства.