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В Нарве объявлен архитектурный конкурс для будущего строительства новой школы

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Нарвская Солдинаская школа летом 2024 года закрылась навсегда. На ее месте будет построено новое, современное школьное здание.
Нарвская Солдинаская школа летом 2024 года закрылась навсегда. На ее месте будет построено новое, современное школьное здание. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Строительство нового школьного здания в Солдинаском районе Нарвы планируется начать через два года. Прямо сейчас начался архитектурный конкурс, чтобы выбрать для будущей новостройки и прилегающей территории наилучшие виды.​

Нарвский департамент архитектуры и городского планирования объявил о начале архитектурного конкурса для поиска лучшего проекта основной школы в районе Солдина, то есть практически в центре приграничного города.

Находящееся там старое здание Нарвской Солдинаской школы, закрывшейся и ликвидированной в 2024 году году, подлежит сносу. Рядом с ним также снесут сравнительно небольшие здания и сооружения закрывшегося еще в 2015 году детского сада "Väikevend". 

Объектом ныне объявленного архитектурного конкурса является здание новой основной школы вместе с прилегающими территориями, включая стадион, зоны для занятий на открытом воздухе и спортивные площадки, а также вспомогательные сооружения. Охватываемая конкурсом территория находится в Нарве в квартале между Таллиннским шоссе, проспектом Выйду, улицами Солдина и Пауля Кереса, на участке вдоль улицы Мыйза.

Для строительства нового школьного здания там будет сформирован новый единый земельный участок площадью около 20750 квадратных метров.

В новом здании школы будет, предположительно, 691 учебное место.

Призовой фонд архитектурного конкурса составляет 37000 евро: 13000 - за первое место, 10000 - второе место, 7000 - третье место, по 3500 евро могут быть выданы в качестве двух поощрительных премий.

Конкурсные работы можно представлять посредством регистра госпоставок в срок до 12 мая.

Строительство нового школьного здания Нарва планирует начать весной 2027 года, чтобы распахнуть двери перед школьниками в сентябре 2029-го, и все это поддерживает государство в лице Министерства образования и науки. Подробно об этом плане "Северное побережье" рассказывало в минувшем сентябре (статьи ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).

Ранее "Северное побережье" также писало, что власти Нарвы готовы объединить действующие Пяхклимяэскую и школу №6 в одно учреждение, чтобы именно для него построить новый дом, тогда как их старые здания пойдут в итоге под снос. В новостройку могут вдобавок перевести Нарвскую Паюскую школу, специализирующуюся на работе с детьми с особыми потребностями. Она, переехав по новому адресу, может остаться самостоятельным учебным заведением, сохраняющим свои особые компетенции.

По имеющейся смете, все расходы по этому сложному проекту, призванному объединить три нарвские школы в одном новом здании, составят около 26,3 миллиона евро. Из них собственное финансирование города составит 9,3 миллиона, остальная доля - поддержка государства и еврофондов.

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Ключевые слова

Нарва
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