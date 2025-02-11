В Нарве объявлен архитектурный конкурс для будущего строительства новой школы

Нарвский департамент архитектуры и городского планирования объявил о начале архитектурного конкурса для поиска лучшего проекта основной школы в районе Солдина, то есть практически в центре приграничного города.

Находящееся там старое здание Нарвской Солдинаской школы, закрывшейся и ликвидированной в 2024 году году, подлежит сносу. Рядом с ним также снесут сравнительно небольшие здания и сооружения закрывшегося еще в 2015 году детского сада "Väikevend".

Объектом ныне объявленного архитектурного конкурса является здание новой основной школы вместе с прилегающими территориями, включая стадион, зоны для занятий на открытом воздухе и спортивные площадки, а также вспомогательные сооружения. Охватываемая конкурсом территория находится в Нарве в квартале между Таллиннским шоссе, проспектом Выйду, улицами Солдина и Пауля Кереса, на участке вдоль улицы Мыйза.

Для строительства нового школьного здания там будет сформирован новый единый земельный участок площадью около 20750 квадратных метров.

В новом здании школы будет, предположительно, 691 учебное место.

Призовой фонд архитектурного конкурса составляет 37000 евро: 13000 - за первое место, 10000 - второе место, 7000 - третье место, по 3500 евро могут быть выданы в качестве двух поощрительных премий.

Конкурсные работы можно представлять посредством регистра госпоставок в срок до 12 мая.

Строительство нового школьного здания Нарва планирует начать весной 2027 года, чтобы распахнуть двери перед школьниками в сентябре 2029-го, и все это поддерживает государство в лице Министерства образования и науки. Подробно об этом плане "Северное побережье" рассказывало в минувшем сентябре (статьи ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).

Ранее "Северное побережье" также писало, что власти Нарвы готовы объединить действующие Пяхклимяэскую и школу №6 в одно учреждение, чтобы именно для него построить новый дом, тогда как их старые здания пойдут в итоге под снос. В новостройку могут вдобавок перевести Нарвскую Паюскую школу, специализирующуюся на работе с детьми с особыми потребностями. Она, переехав по новому адресу, может остаться самостоятельным учебным заведением, сохраняющим свои особые компетенции.

По имеющейся смете, все расходы по этому сложному проекту, призванному объединить три нарвские школы в одном новом здании, составят около 26,3 миллиона евро. Из них собственное финансирование города составит 9,3 миллиона, остальная доля - поддержка государства и еврофондов.