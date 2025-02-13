Кохтла-Ярве не обеднел на миллион евро, потому что продает теплотрассы в Сомпа, как написал главный редактор "СП" Эрик Гамзеев в статье "Город Кохтла-Ярве обеднел на миллион евро, чтобы в Сомпа снизилась цена отопления".
Владимир Чужас: Почему Кохтла-Ярве продает теплотрассы в Сомпа
Об "обеднении" можно было бы говорить, если бы реальная рыночная стоимость этой трассы была бы миллион евро и были бы желающие ее за эту сумму купить. При этом, разумеется, цель использования теплотрасс должна оставаться прежней - они должны использоваться для отопления домов жителей Сомпа.
Для отчуждения городского имущества, согласно порядку управления городским имуществом (под которое подпадает и имущество "OSK Grupp"), существует несколько возможностей: проведение аукциона, путем переговоров, в порядке решения за плату или бесплатно.
Конечно, в общем случае при продаже имущества город использует вариант проведения аукциона как самый прозрачный и позволяющий получить справедливую рыночную цену.
Но теплотрасса - товар особый: в отличие от другого имущества, например, недвижимости, для нее нет рынка сбыта с достаточным количеством продавцов и покупателей.
Теплотрасса - часть системы теплоснабжения, а теплоснабжение - это та сфера, где присутствует естественная монополия.
И самое главное - город заинтересован в том, чтобы жители Сомпа получали услугу теплоснабжения по наилучшей цене и высокого качества.
К сожалению, сейчас и то, и другое оставляет желать лучшего. Расходы муниципального предприятия по производству и распределению теплоэнергии распределяются на всего 137 потребителей, поэтому эффекта масштаба нет и стоимость теплоэнергии высока.
"При продаже теплотрассы в Сомпа "OSK Grupp" получит "убыток" более миллиона евро - что на самом деле означает лишь выпускание "воздуха" из баланса и уменьшение мифической двухмиллионной прибыли".Владимир Чужас, депутат Кохтла-Ярвеского городского собрания, председатель совета муниципального предприятия "OSK Grupp"
В случае же продажи трасс фирме "Gren Viru" в выигрыше будут в первую очередь жители Сомпа - в этом случае "Gren Viru" займется их теплоснабжением, при этом образуется единая ценовая зона и стоимость тепла в Ахтме, Ярве и Сомпа станет одинаковой.
Тут нужно отметить, что теплопредприятие как естественный монополист не может само устанавливать цену на продаваемое тепло. Предельную цену устанавливает Департамент конкуренции - на основании обоснованных фирмой расходов и разумной прибыли.
Поскольку теплотрасса "Gren Viru" проходит через Сомпа, для фирмы логично принять на свой "баланс" также и потребителей Сомпа. При этом расходы по распределению тепла (в том числе и потери), которые сейчас "OSK Grupp" в соответствии с решением Департамента конкуренции включает в стоимость тепла для 137 потребителей Сомпа (отчего цена теплоэнергии в Сомпа на 38% выше, чем в Ахтме), будут нести все потребители ценовой зоны Ахтме-Йыхви-Сомпа-Ярве, что может привести к небольшому повышению стоимости теплоэнергии в этой зоне - повышение может составить несколько десятков центов за 1 МВт·ч, - но может и не привести, поскольку для "Gren Viru" эти расходы не такие существенные. Во всяком случае, сейчас представители "Gren Viru" говорят, что повышать стоимость не планируют.
Исходя из этого, руководство города и руководство "OSK Grupp" считают правильным и целесообразным произвести отчуждение теплотрасс Сомпа "Gren Viru". При этом отчуждение в порядке решения наиболее полно отвечает интересам жителей - это гарантирует, что теплоснабжение в Сомпа продолжится, при этом стоимость тепла там снизится, а качество подаваемого теплоносителя повысится.
На самом деле это решение надо было принять уже давно - сейчас, действительно, не очень понятно, почему в свое время приняли решение отдать теплоснабжение муниципальной фирме.
Всех "смущала" балансовая стоимость теплотрасс: по состоянию на 30 ноября 2024 года она составляла 1 166 240,61 евро. Откуда она появилась?
В 2012 году была проведена реновация сомпаских теплотрасс, стоимость проекта была 1 951 712 евро - финансирование поступило от KIK и города Кохтла-Ярве. Полученное финансирование "OÜ Sompa Maja", чьим преемником является "Osaühing OSK Grupp", провело как доход от бизнеса (äritulud) и в результате прибыль предприятия составила, согласно годовому отчету, 1 996 515 евро. А балансовая стоимость теплотрасс составила около двух миллионов евро на тот момент.
Двухмиллионная прибыль, как вы сами понимаете, получилась "из воздуха" - в результате стороннего финансирования, а не в результате деятельности фирмы. Трасса, в соответствии с нормами, амортизировалась, и теперь, согласно балансу "OSK Grupp", ее стоимость такая, как указано выше - более миллиона евро.
Реальная это стоимость? Нет. Если мы сейчас, предположим, захотим продать наше муниципальное предприятие, то никто за него не даст миллион евро.
Так бывает - стоимость имущества на балансе выше его реальной стоимости.
Теперь, при продаже этого имущества предприятие получит "убыток" более миллиона евро - что на самом деле означает лишь выпускание "воздуха" из баланса и уменьшение мифической двухмиллионной прибыли.
То, что теплотрассы на самом деле не стоят указанных в балансе сумм, подтверждает и заказанная "OSK Grupp" оценка - согласно оценке, максимальная стоимость теплотрасс составляет 10 000 евро.
Мы могли бы устроить аукцион. Но в этом случае пришлось бы сопровождать его множеством условий - использовать трассы только для отопления, установить критерии для участвующих и т.д. В итоге это сильно затянуло бы процесс, и с очень большой вероятностью мы получили бы протесты и оспаривания от желающих, например, купить трассу на металл.
Закон и городской порядок дают возможность продавать имущество в порядке решения - в обоснованных случаях. Такой способ продажи городского имущества применялся несколько раз и раньше, в этом нет ничего экстраординарного.
Горуправа, большинство депутатов и совет "OSK Grupp" считают, что продажа в порядке решения - самое правильное в данном случае решение.
Просто оно требовало немного нестандартного подхода и некоторой смелости. Предыдущая управа под руководством Вирве Линдер, согласно имеющимся у меня документам, думало о продаже трассы только за ту стоимость, которая указана в балансе. Но за такую сумму ни "Gren Viru", ни кто другой ее не купит, потому что Департамент конкуренции не разрешает такую стоимость трассы включить в стоимость теплоэнергии - именно по той причине, что реновирована она была за счет внешнего финансирования, за счет поддержки, а не за счет средств предприятия или заемных.