Владимир Чужас: Почему Кохтла-Ярве продает теплотрассы в Сомпа

В случае же продажи трасс фирме "Gren Viru" в выигрыше будут в первую очередь жители Сомпа - в этом случае "Gren Viru" займется их теплоснабжением, при этом образуется единая ценовая зона и стоимость тепла в Ахтме, Ярве и Сомпа станет одинаковой.

Поскольку теплотрасса "Gren Viru" проходит через Сомпа, для фирмы логично принять на свой "баланс" также и потребителей Сомпа. При этом расходы по распределению тепла (в том числе и потери), которые сейчас "OSK Grupp" в соответствии с решением Департамента конкуренции включает в стоимость тепла для 137 потребителей Сомпа (отчего цена теплоэнергии в Сомпа на 38% выше, чем в Ахтме), будут нести все потребители ценовой зоны Ахтме-Йыхви-Сомпа-Ярве, что может привести к небольшому повышению стоимости теплоэнергии в этой зоне - повышение может составить несколько десятков центов за 1 МВт·ч, - но может и не привести, поскольку для "Gren Viru" эти расходы не такие существенные. Во всяком случае, сейчас представители "Gren Viru" говорят, что повышать стоимость не планируют.