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Горуправа Кохтла-Ярве рассматривает возможность частичной компенсации жителям Кукрузе расходов на отопление

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В Кукрузеской части города Кохтла-Ярве жить дорого, так как цена на центральное отопление здесь одна из самых высоких в Эстонии.
В Кукрузеской части города Кохтла-Ярве жить дорого, так как цена на центральное отопление здесь одна из самых высоких в Эстонии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городская управа Кохтла-Ярве рассматривает возможность частичной компенсации расходов на центральное отопление в городской части Кукрузе, где с марта оно станет одним из самых дорогих в Эстонии.

Департамент конкуренции установил новую прельную цену на централизованное теплоснабжение в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве в размере 128,89 евро без налога с оборота. Единственное место в Эстонии, где за отопление придется заплатить больше, - это поселок Костивере в волости Йыэляхтме, Харьюмаа.

"Неужели самые богатые люди Эстонии живут в Кукрузе?" - спрашивается в письме, направленном в городскую управу от имени жителей городской части, в котором говорится о невозможности смириться с новой ценой на отопление. Жители хотят, чтобы им компенсировали расходы на отопление до уровня, действующего в соседней Ярвеской городской части, где отопление в настоящее время стоит в два раза дешевле, чем в Кукрузе, пока городская управа не найдет лучшее решение для отопления городской части.

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