Горуправа Кохтла-Ярве рассматривает возможность частичной компенсации жителям Кукрузе расходов на отопление

Департамент конкуренции установил новую прельную цену на централизованное теплоснабжение в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве в размере 128,89 евро без налога с оборота. Единственное место в Эстонии, где за отопление придется заплатить больше, - это поселок Костивере в волости Йыэляхтме, Харьюмаа.

"Неужели самые богатые люди Эстонии живут в Кукрузе?" - спрашивается в письме, направленном в городскую управу от имени жителей городской части, в котором говорится о невозможности смириться с новой ценой на отопление. Жители хотят, чтобы им компенсировали расходы на отопление до уровня, действующего в соседней Ярвеской городской части, где отопление в настоящее время стоит в два раза дешевле, чем в Кукрузе, пока городская управа не найдет лучшее решение для отопления городской части.