Городская управа Кохтла-Ярве рассматривает возможность частичной компенсации расходов на центральное отопление в городской части Кукрузе, где с марта оно станет одним из самых дорогих в Эстонии.
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Горуправа Кохтла-Ярве рассматривает возможность частичной компенсации жителям Кукрузе расходов на отопление
Департамент конкуренции установил новую прельную цену на централизованное теплоснабжение в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве в размере 128,89 евро без налога с оборота. Единственное место в Эстонии, где за отопление придется заплатить больше, - это поселок Костивере в волости Йыэляхтме, Харьюмаа.