В Ида-Вирумаа в выходные съедутся около 3500 лыжников

Судя по предварительной регистрации, в течение двух дней тут ожидаются около 3500 человек. Из них в воскресенье на старт основной дистанции выйдут около 2300 лыжников.

В субботу в 10 часов стартует забег классическим стилем на дистанции 20 км. Десятью минутами позже дадут старт участникам vintage-забега на 20 км, на который приглашаются лыжники со снаряжением из прошлого века. Они выйдут на лыжню с верными эпохе стартовыми номерами, а на финише их будет ждать ретродиплом.

Затем в 10.20 начнутся детские забеги.

В 13.00 на старт выйдут команды, участвующие в эстафете 3х7,5 км в свободном стиле.

В 13.30 на трассу отправятся те, кто хочет пробежать 20 км в свободном стиле.

Старт на основной дистанции Тартуского марафона, которая нынче равна 40 км, будет дан в два этапа во избежание затора на трассе. В 10.00 будет очередь тех, у кого стартовые номера - с 1 до 1000. В 12.00 свой шанс получат те, у кого стартовый номер начинается с 1001.

- С одной стороны, радует, что снег в Алутагузе хорошо сохранился и Тартуский марафон может состояться, а с другой - конечно, жаль, что мы не можем воспользоваться нашими обычными трассами и дистанциями, чего лыжники очень ждут и что любят, - отметил главный организатор Индрек Келк. - Является такой формат подходящим для Тартуского марафона или нет, каждый сможет испытать сам.

Индрек Келк говорил на прошлой неделе "Северному побережью", что ощутил, насколько Тартуский марафон приветствуется в Ида-Вирумуаа. "Алутагузеский центр в Паннъярве крайне отзывчивый, как организаторы Алутагузеского марафона, так и все те люди, с которыми мы общались в Ида-Вирумаа по вопросу переноса Тартуского марафона. Поддержка и доброжелательность местных людей очень важны и радуют нас, и мы со своей стороны хотели бы, насколько возможно, дать взамен", - сказал он.

Программа 51-го Тартуского марафона в Алутагузеском центре оздоровительного спорта Суббота, 15 февраля 8.00 - выдача стартовых номеров 10.00 - старт на 20 км (классика) 10.10 - старт на 20 км (vintage) 10.20 - старт детских забегов (ca 200 м и ca 500 м) 12.00 - награждение молодежи, бег на 20 км (классика) 13.00 - старт эстафеты 3x7,5 км 13.30 - старт на 20 км (свободная техника) 17.00 - финиш закрывается Воскресенье, 16 февраля 8.00 - выдача стартовых номеров 10.00 - старт на 40 км (классика; стартовые номера 1-1000) 12.00 - старт на 40 км (классика; стартовые номера 1001+) 12.30 - награждение 17.00 - финиш закрывается www.tartumaraton.ee и estoloppet.ee