Решение организаторов легендарнейшего мероприятия народного спорта Эстонии - Тартуского марафона - приехать в этом году со всей программой в Ида-Вирумаа в Алутагузеский центр оздоровительного спорта в Паннъярве означает, что в различных забегах как в субботу, так и в воскресенье примут участие около 3500 лыжников.
В Ида-Вирумаа в выходные съедутся около 3500 лыжников
Судя по предварительной регистрации, в течение двух дней тут ожидаются около 3500 человек. Из них в воскресенье на старт основной дистанции выйдут около 2300 лыжников.
В субботу в 10 часов стартует забег классическим стилем на дистанции 20 км. Десятью минутами позже дадут старт участникам vintage-забега на 20 км, на который приглашаются лыжники со снаряжением из прошлого века. Они выйдут на лыжню с верными эпохе стартовыми номерами, а на финише их будет ждать ретродиплом.
Затем в 10.20 начнутся детские забеги.
В 13.00 на старт выйдут команды, участвующие в эстафете 3х7,5 км в свободном стиле.
В 13.30 на трассу отправятся те, кто хочет пробежать 20 км в свободном стиле.
Старт на основной дистанции Тартуского марафона, которая нынче равна 40 км, будет дан в два этапа во избежание затора на трассе. В 10.00 будет очередь тех, у кого стартовые номера - с 1 до 1000. В 12.00 свой шанс получат те, у кого стартовый номер начинается с 1001.
- С одной стороны, радует, что снег в Алутагузе хорошо сохранился и Тартуский марафон может состояться, а с другой - конечно, жаль, что мы не можем воспользоваться нашими обычными трассами и дистанциями, чего лыжники очень ждут и что любят, - отметил главный организатор Индрек Келк. - Является такой формат подходящим для Тартуского марафона или нет, каждый сможет испытать сам.
Индрек Келк говорил на прошлой неделе "Северному побережью", что ощутил, насколько Тартуский марафон приветствуется в Ида-Вирумуаа. "Алутагузеский центр в Паннъярве крайне отзывчивый, как организаторы Алутагузеского марафона, так и все те люди, с которыми мы общались в Ида-Вирумаа по вопросу переноса Тартуского марафона. Поддержка и доброжелательность местных людей очень важны и радуют нас, и мы со своей стороны хотели бы, насколько возможно, дать взамен", - сказал он.
Программа 51-го Тартуского марафона в Алутагузеском центре оздоровительного спорта
Суббота, 15 февраля
8.00 - выдача стартовых номеров
10.00 - старт на 20 км (классика)
10.10 - старт на 20 км (vintage)
10.20 - старт детских забегов (ca 200 м и ca 500 м)
12.00 - награждение молодежи, бег на 20 км (классика)
13.00 - старт эстафеты 3x7,5 км
13.30 - старт на 20 км (свободная техника)
17.00 - финиш закрывается
Воскресенье, 16 февраля
8.00 - выдача стартовых номеров
10.00 - старт на 40 км (классика; стартовые номера 1-1000)
12.00 - старт на 40 км (классика; стартовые номера 1001+)
12.30 - награждение
17.00 - финиш закрывается