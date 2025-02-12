Как клиент и мэр Катри Райк высказала недовольство закрытием в Нарве конторы SEB

Комментируя решение банка, мэр Нарвы Катри Райк напомнила, что в последнее время местные жители часто получают печальные сигналы о закрытиях. Так, в конце декабря закрыло свои двери представительство "Telia", а теперь вот готовится к этому и "SEB". Недавно еще появилось сообщение об уходе из региона магазинов "Humana".

- Нарва - достаточно большой город, третий в Эстонии, чтобы иметь здесь контору. Так кажется мне, давнему клиенту банка "SEB", - сказала Райк в комментарии "Северному побережью", соглашаясь однако с тем, что частным компаниям невозможно указывать, где должны располагаться их подразделения.

Райк обеспокоена также​ тем, что преимущественно русскоязычное и немолодое население северо-восточного приграничного региона столкнется с проблемами при пользовании цифровой банковской услугой. "Любезная рекомендация банка предоставить свои данные близким, чтобы они могли помочь, прямо противоречит рекомендации Департамента полиции и погранохраны никому не сообщать свои PIN-коды. К сожалению, в нашем регионе бывали случаи, когда личные данные близких людей использовались со злым умыслом", - отметила Райк.

По мнению мэра, пришло время снова начать дискуссию о том, какие учреждения должны быть в Ида-Вирумаа, в том числе в Нарве, чтобы Эстонии здесь не становилось меньше.

- Для меня конторы "SEB" и "Telia" - это признаки развивающегося региона. Теперь их здесь не будет. Но мы не сдадимся, - заявила Райк "Северному побережью".