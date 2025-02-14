В национальном конкурсе "Деревня года" Таммику станет представителем Ида-Вирумаа

Деревня Таммику была выдвинута на звание деревни года Ида-Вирумааским представительством деревень. "В последние годы Таммику постоянно находится в центре внимания. Во-вторых, мой принцип - отмечать все регионы уезда, а волость Йыхви до сих пор не была охвачена номинацией "Деревня года", - пояснила Кая Нийнлауп, председатель правления Ида-Вирумааского представительства деревень.

Например, на предыдущем конкурсе два года назад Ида-Вирумаа представляла деревня Соонурме из волости Люганузе, а до этого - деревни Каукси и Куру из волости Алутагузе.

В то время как в ряде других регионов Эстонии волости организуют собственные конкурсы, чтобы выбрать номинанта на звание "Деревня года", в Ида-Вирумаа такой практики нет.

- Поэтому я стараюсь следить за тем, какие регионы и деревни делают что-то выдающееся, - сказала Кая Нийнлауп, добавив, что Таммику выделяется своим активным деревенским обществом и НКО "Kaevuri Maja", которые успешно сотрудничают ради развития деревенской жизни. Например, были совместно организованы конкурс самодельных рождественских елок и сожжение рождественских елок.

Деревенское общество проводит толоки по уборке "Teeme ära" и детские праздники; Дом шахтера приглашает народ к себе на костер Юрьева дня и Яанова дня. Это всего лишь несколько примеров мероприятий, ориентированных на общину. В качестве последней инициативы хозяин Дома шахтера Ааре Реббан на прошлой неделе открыл в старом гараже мастерскую, куда желающие могут прийти, чтобы самостоятельно починить свои мелкие вещи или смастерить то-то своими руками.

Член правления Общества деревни Таммику Арина Боецкая выразила надежду, что они объединят усилия с Домом шахтера ради победы в конкурсе "Деревня года". "Все понимают, что ничего не приходит само собой, нужно прикладывать усилия и действовать. Но, похоже, все настроены позитивно", - сказала она.

Победитель конкурса будет объявлен в конце лета на главном мероприятии деревень Эстонии - ландтаге.