Маарья-Лийза Лепсалу признана молодежным работником года

По словам Яака Райе, данная сфера нуждается в преемственности - не только для молодежи, но и для тех, кто работает с молодежью. "Если они ощущают созданную государством ценность, то мы очень близки к цели", - отметил он в своей речи.

"Признание пришло в знаковый момент"

Специалист Тойлаского волостного управления по работе с молодежью Маарья-Лийза Лепсалу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Маарья-Лийза Лепсалу:

- Есть области деятельности, где влияние непосредственное и измеримое, и есть области, где влияние углубляется со временем - молодежная работа относится именно к последним.

Это не насыщение досуга молодежи, а сознательно направляемый учебный процесс, цель которого - дать молодежи знания и умения для формирования своей жизни и умения брать на себя ответственность как перед самим собой, так и перед обществом. Если молодежь, делая выбор, сознательно берет на себя ответственность, если она не ждет указаний, а действует сама, если она находит решения там, где другие видят препятствия, если она превращается в зачинщика перемен - то все это влияние молодежной работы.

Титул молодежного работника года пришел в знаковый момент. В то время, когда идентитет тойлаской волостной молодежной работы пишет свои последние главы и впереди ждут изменения. Молодежная работа - это не миссия отдельного лица, она может быть сильной только там, где ее ценят и поддерживают. Это привилегия - развивать данную область деятельности в самоуправлении, где понимают ценность этой работы.