Объявлены лучшие по результатам конкурса в сфере молодежной работы. Ида-Вирумаа достался титул молодежного работника года, которого удостоилась руководитель Тойлаской волости по молодежной работе Маарья-Лийза Лепсалу.
Маарья-Лийза Лепсалу признана молодежным работником года
Конкурсом в молодежной области Министерство образования и науки, а также Департамент образования и молодежи отметили людей и организации, которые хорошо проявили себя в 2024 году или за многолетний вклад в развитие данной сферы. В категории "Молодежный работник года" было выдвинуто больше всего кандидатов - 23.
Маарья-Лийза Лепсалу - одна из руководителей молодежной работы в Ида-Вирумаа, выступающих за признание и развитие молодежной работы. Она всегда исходит из интересов и потребностей молодежи, а также привлекает как молодежь, так и родителей, в результате чего осуществлены были несколько развивающих местную жизнь проектов: например, проект мобильного молодежного центра и квест-комната в Эстонском музее-шахте, ставшая также номинантом в категории "молодежное достижение года".
Маарья-Лийза Лепсалу участвуют в деятельности Объединения открытых молодежных центров Эстонии и является членом Эстонского совета молодежных работников, внося вклад в формирование профессионального идентитета молодежных работников. В ноябре прошлого года министр внутренних Лаури Ляэнеметс вручил ей почетный знак Дня гражданина.
- Зачастую дети не замечают, какие момент, беседа или поступок становятся определяющими, при поддержке которых они делают выбор и формируют свое будущее. Труд работников молодежной сферы в том и состоит, чтобы быть рядом с молодежью, и за это все они заслуживают признания,- отметила министр образования и науки Кристина Каллас на проходившем в Вильяндиском амбаре фольклорной музыки благодарственном гала.
- Качество молодежной работы сейчас во многом зависит от увлеченных людей, делающих больше, чем от них ждут, - добавил генеральный директор Департамента образования и молодежи Яак Райе. - Но мы не можем предполагать, что будущее молодежи должно опираться только на хорошие намерения и энтузиазм отдельных людей. Молодежная работа нуждается в долгосрочной и продуманной поддержке, чтобы то, что все мы считаем важным, не зависело от случайностей и кратковременных решений.
По словам Яака Райе, данная сфера нуждается в преемственности - не только для молодежи, но и для тех, кто работает с молодежью. "Если они ощущают созданную государством ценность, то мы очень близки к цели", - отметил он в своей речи.
"Признание пришло в знаковый момент"
Маарья-Лийза Лепсалу:
- Есть области деятельности, где влияние непосредственное и измеримое, и есть области, где влияние углубляется со временем - молодежная работа относится именно к последним.
Это не насыщение досуга молодежи, а сознательно направляемый учебный процесс, цель которого - дать молодежи знания и умения для формирования своей жизни и умения брать на себя ответственность как перед самим собой, так и перед обществом. Если молодежь, делая выбор, сознательно берет на себя ответственность, если она не ждет указаний, а действует сама, если она находит решения там, где другие видят препятствия, если она превращается в зачинщика перемен - то все это влияние молодежной работы.
Титул молодежного работника года пришел в знаковый момент. В то время, когда идентитет тойлаской волостной молодежной работы пишет свои последние главы и впереди ждут изменения. Молодежная работа - это не миссия отдельного лица, она может быть сильной только там, где ее ценят и поддерживают. Это привилегия - развивать данную область деятельности в самоуправлении, где понимают ценность этой работы.