ЖДЕМ Паннъярве готовится принять 3500 лыжников

В пятницу после обеда в центре на площадках для игр с мячом были установлены гигантские палатки, в которых участники смогут переодеться и поесть. В то же время рядом происходило расширение парковки для 150 машин.

Главный организатор Тартуского марафона Индрек Кельк вместе с руководителем Алутагузеского центра оздоровительного спорта Тимо Юурсалу в начале финального километра лесной трассы осматривали разметку трасс.

Кельк отметил, что адаптация Тартуского марафона в условиях Алутагузеского центра оздоровительного спорта проходит очень хорошо. "Отзывчивость, которая наблюдается здесь, уже сделала полдела. Если бы не содействие местных людей, то оказалось бы очень сложно, но сегодня с этим все суперхорошо. Большое дело, например, и то, что быстро делают дополнительную парковку", - сказал он.

Если в течение всей зимы проблемой для любителей лыж в Эстонии была нехватка снега, то в Алутагузе он продолжал сыпать и в пятницу. "Планы подготовки очень хорошей трассы путает то, что снега теперь становится уже многовато", - отметил Кельк. По его словам, идеальным был бы сценарий, если бы в пятницу вечером снегопад закончился и ночью удалось бы положить по свежему снегу лыжни, которые снег больше не засыпет. "Но по нынешнему прогнозу будет, скорее, так, что снегопад продолжится ночью и утром. Но это проблема из менее серьезных".