Алутагузеский центр оздоровительного спорта в Паннъярве примет в выходные 3500 лыжников, участвующих в заездах Тартуского марафона. Настолько крупное спортивное мероприятие этот центр никогда раньше не принимал.
ЖДЕМ ⟩ Паннъярве готовится принять 3500 лыжников
В пятницу после обеда в центре на площадках для игр с мячом были установлены гигантские палатки, в которых участники смогут переодеться и поесть. В то же время рядом происходило расширение парковки для 150 машин.
Главный организатор Тартуского марафона Индрек Кельк вместе с руководителем Алутагузеского центра оздоровительного спорта Тимо Юурсалу в начале финального километра лесной трассы осматривали разметку трасс.
Кельк отметил, что адаптация Тартуского марафона в условиях Алутагузеского центра оздоровительного спорта проходит очень хорошо. "Отзывчивость, которая наблюдается здесь, уже сделала полдела. Если бы не содействие местных людей, то оказалось бы очень сложно, но сегодня с этим все суперхорошо. Большое дело, например, и то, что быстро делают дополнительную парковку", - сказал он.
Если в течение всей зимы проблемой для любителей лыж в Эстонии была нехватка снега, то в Алутагузе он продолжал сыпать и в пятницу. "Планы подготовки очень хорошей трассы путает то, что снега теперь становится уже многовато", - отметил Кельк. По его словам, идеальным был бы сценарий, если бы в пятницу вечером снегопад закончился и ночью удалось бы положить по свежему снегу лыжни, которые снег больше не засыпет. "Но по нынешнему прогнозу будет, скорее, так, что снегопад продолжится ночью и утром. Но это проблема из менее серьезных".
Индрек Кельк обещает, что тех, кто приедет в выходные поучаствовать в Тартуском марафоне в Ида-Вирумаа, ждет прекрасный зимний день среди алутагузеских лесов. "Трассы отличаются от Тартуского марафона в том смысле, что виражей тут больше и трассы уже. Однако трасса более богата приключениями и рутины тут меньше. Когда ты бежишь на лыжах от Отепяэ до Эльва по большой широкой "скоростной дороге", то кое-кто может в промежутке даже задремать. А здесь тебе заснуть не дадут, нужно будет часто поворачивать туда-сюда, иногда, может быть, даже немножко сжать плечи, чтобы поместиться на трассе вместе с друзьями", - сказал он.
Хотя некоторые вещи будут иначе, чем прежде, Кельк уверен, что все пройдет хорошо и участники получат, может быть, даже большее впечатление, чем на обычном Тартуском марафоне, который для старых участников, может быть, стал скучноватым. "Здесь сейчас очень красиво".
Сам Индрек Кельк надеется в субботу утром поучаствовать в "винтажном забеге", на который ожидаются участники в лыжном снаряжении прошлого века. "У меня с собой деревянные лыжи и старое школьное снаряжение. Если где-то у организаторов не будет хватать ровным счетом одного человека, который должен делать что-то важное, то я эту дыру заткну, а если все будет под контролем и на каждом посту будет стоять человек, то, может быть, я действительно смогу насладиться алутагузескими лесами, встав на деревянные лыжи", - сказал он.
В субботу в программу Тартуского марафона войдут заезды на короткую дистанцию, то есть на 20 км, и эстафета. Забег на основную дистанцию, нынче это 40-километровый марафон, состоится в воскресенье.