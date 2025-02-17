Херта Раяс заняла шестое место на юношеском Олимпийском фестивале

17-летняя Раяс заняла четвертое место в предварительном забеге с участием 60 лыжниц в субботу и вышла в четвертьфинал и полуфинал. В финале она заняла шестое место.

- Я горжусь этим, потому что у меня было очень трудное начало сезона. Я вообще не могла спать прошлой ночью. Я очень благодарна нашему командному врачу Пий Метсавас, которая спустила меня с небес на землю сегодня ночью, утром и днем, - передал Эстонский олимпийский комитет слова Херты Раяс, добавившей, что выход в финал был абсолютно невероятным.

В финальном забеге бронзовую медаль завоевала имеющая ида-вируские корни Герда Кивил, отец и тренер которой Аллар Кивил - уроженец Ида-Вирумаа, где он занимался лыжным спортом под руководством Юри Шмидта. "Эта медаль очень много значит для меня и для Эстонии, и она запомнится надолго. Соревнование в финале вместе с Хертой придают этому большое значение. Когда я увидела, что в финале две эстонки, я была так счастлива - мы можем конкурировать в Европе", - сказала Герда Кивил.