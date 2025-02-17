Несмотря на проблемы со здоровьем, спортсменка из Иллука Херта Раяс вышла в финал спринта по лыжным гонкам на зимнем юношеском Олимпийском фестивале в Бакуриани, Грузия, и заняла шестое место.
Херта Раяс заняла шестое место на юношеском Олимпийском фестивале
17-летняя Раяс заняла четвертое место в предварительном забеге с участием 60 лыжниц в субботу и вышла в четвертьфинал и полуфинал. В финале она заняла шестое место.
- Я горжусь этим, потому что у меня было очень трудное начало сезона. Я вообще не могла спать прошлой ночью. Я очень благодарна нашему командному врачу Пий Метсавас, которая спустила меня с небес на землю сегодня ночью, утром и днем, - передал Эстонский олимпийский комитет слова Херты Раяс, добавившей, что выход в финал был абсолютно невероятным.
В финальном забеге бронзовую медаль завоевала имеющая ида-вируские корни Герда Кивил, отец и тренер которой Аллар Кивил - уроженец Ида-Вирумаа, где он занимался лыжным спортом под руководством Юри Шмидта. "Эта медаль очень много значит для меня и для Эстонии, и она запомнится надолго. Соревнование в финале вместе с Хертой придают этому большое значение. Когда я увидела, что в финале две эстонки, я была так счастлива - мы можем конкурировать в Европе", - сказала Герда Кивил.
В гонке на 7,5 км свободным стилем, состоявшейся в четверг, среди 60 участниц Кивил заняла 10-е место, а Раяс - 22-е место. Во вторник в стартовой гонке на 5 км классическим стилем Раяс финишировала 21-й. В воскресенье Раяс и Кивил, а также Оскар Лехто и Игорь Сницаренко приняли участие в смешанной эстафете, где эстонская четверка заняла девятое место среди 19-ти стран.
В начале зимы Херта Раяс долго болела, что обусловило пробел в подготовке к сезону и сильно сказалось на первых соревнованиях этой зимы.
На этапе Эстонской молодежной серии, прошедшем в Паннъярве в середине января, Раяс, представляющая Алутагузеский лыжный клуб, вновь поднялась на пьедестал в своей возрастной группе N18, и это придало ей уверенности в том, что она начинает набирать хорошую форму после перерыва, вызванного болезнью.
Раяс сказала тогда "Северному побережью", что после болезни она почувствовала, что с каждым соревнованием ее ощущения на трассе становятся все лучше. "Начало сезона было совершенно провальным. Теперь это уже похоже на соревнование, как будто снова стала спортсменкой", - усмехнулась она.
Она добавила, что спринт становится ее основной дисциплиной. "Сейчас он мне удается лучше, чем длинные дистанции - мои скоростные способности лучше, чем выносливость, - сказала она, отметив, что примет участие в юношеском Олимпийском фестивале, который пройдет в Бакуриани, Грузия, в середине февраля. - Я определенно хочу выступить там очень успешно, как и на чемпионате Северной Европы среди молодежи", - сказала она.