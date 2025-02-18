В дымившемся в Нарве автобусе, который спасатели залили водой, возгорания не было

Примерно в пять вечера 2 февраля в центр тревоги сообщили, что на улице А. Пушкина в Нарве дымит линейный автобус. Люди из автобуса вышли, а из моторного отсека шел густой дым. Спасатели предположили, что в моторном отсеке произошла утечка масла на глушитель, и начали охлаждать моторный отсек водой.