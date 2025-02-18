Задымление автобуса, имевшее место в Нарве в начале месяца, произошло не по той причине, которую предполагали спасатели. Автобусная фирма отметила, что если бы спасатели были менее усердными, то удалось бы избежать порчи автобуса.
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В дымившемся в Нарве автобусе, который спасатели залили водой, возгорания не было
Примерно в пять вечера 2 февраля в центр тревоги сообщили, что на улице А. Пушкина в Нарве дымит линейный автобус. Люди из автобуса вышли, а из моторного отсека шел густой дым. Спасатели предположили, что в моторном отсеке произошла утечка масла на глушитель, и начали охлаждать моторный отсек водой.