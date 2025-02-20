Историю ("Уполномоченный по равному обращению усмотрел дискриминацию эстонцев в объявлении о вакансии в городе Кохтла-Ярве"), о которой газета "Северное побережье" рассказала 15 февраля 2025 года, я не смог оставить без внимания по многим причинам, в том числе и сугубо личным.
Николай Павленко: Проблему кувалдой не решишь
Грамотный ответ городской власти Кохтла-Ярве и трезвая реакция со стороны редакции вносят некоторое успокоение, однако приходиться отметить, что, к сожалению, проблема, поднятая там, является лишь одним из эпизодов тревожной тенденции. Приведу несколько примеров.
В одной из южноэстонских газет мое внимание привлек странный заголовок "Патриотическая женщина: выброшу телефон, заговоривший по-русски, в воду или разобью кувалдой". При прочтении заметки выяснилось, что причина была сугубо технического характера (телефон после зарядки вдруг начал говорить на русском языке), и проблема быстро разрешилась. Техническая проблема - да, а вот человеческая... Так что, разбить кувалдой (кстати, слово "кувалда" взято из русского лексикона!) мобильник - это и есть патриотизм? Ладно, быть может, пожилая женщина, мало знакомая с современной техникой, сказала это сгоряча. А журналист, предложивший этот заголовок?
Но вот, например, как депутат Рийгикогу в своем "Фейсбуке" прокомментировала новость о том, что "McDonald's" отказался от русскоязычного меню при электронном заказе в своих ресторанах быстрого питания: "Браво, McDonald's! Русский язык - язык врага!". Но, к примеру, ведь никто не призывает к запрету немецкого языка, хотя на нем разговаривал Гитлер? И здесь уместно вспомнить мудрые слова: "Злобное отношение к кому-то или к чему-то очень часто выглядит как ситуация, когда ты выпил яд, а ждешь, когда помрет твой неприятель".
"А стержнем интеграции, как известно, является диалог, т.е. желание разговаривать с людьми на понятном для них языке".Николай Павленко, литератор, переводчик
В первой Эстонской Республике в местах компактного проживания русских разрешалось вести делопроизводство на родном для них языке. И это был чисто прагматичный подход, поскольку нужная информация, не дошедшая до значительной части населения, может привести к тяжелым последствиям для всех.
А у нас... Якобы в целях экономии власти одной из волостей Ида-Вирумаа отказались от информации на русском языке. И это в регионе, где русские живут уже несколько столетий! А годовая "экономия" эта равна месячной зарплате волостного старейшины.
Много, и вполне справедливо, говорится о необходимости изучать эстонский язык, ибо знание языка страны, в которой проживаешь, - это проявление уважения к ней, и этим ты значительно облегчаешь себе жизнь. Однако при этом часто забывают о том, что знание языка и умение передать это знание - не всегда совпадающие моменты.
Настоящий учитель - это талантливый учитель. А много ли мы знаем примеров, где бы говорилось о результативности того или иного преподавателя, т.е. сколько его учеников получили гражданство Эстонской Республики, поступили в учебные заведения с эстонским языком обучения, получили такую-то языковую категорию и т.д.? Цифры о том, что вот, мол, столько-то учащихся прошли обучение, не дают представления о реальной картине.
Системного, по-настоящему государственного подхода к изучению эстонского языка три десятилетия, по сути, и не было, а теперь мы резво, за один год, пытаемся наверстать упущенное? При всей важности изучения языка необходимо помнить о том, что язык - это один из инструментов интеграционного процесса. И это особенно актуально для Ида-Вирумаа, если вспомнить слова Фреда Юсси: "Не важно, где кто-то увидит белый свет. Важнее как раз то, где он станет человеком, и чтобы там и тишина говорила на его родном языке".
А стержнем интеграции, как известно, является диалог, т.е. желание разговаривать с людьми на понятном для них языке. И на этот диалог кувалду брать не нужно.