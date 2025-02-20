Николай Павленко: Проблему кувалдой не решишь

В первой Эстонской Республике в местах компактного проживания русских разрешалось вести делопроизводство на родном для них языке. И это был чисто прагматичный подход, поскольку нужная информация, не дошедшая до значительной части населения, может привести к тяжелым последствиям для всех.

А у нас... Якобы в целях экономии власти одной из волостей Ида-Вирумаа отказались от информации на русском языке. И это в регионе, где русские живут уже несколько столетий! А годовая "экономия" эта равна месячной зарплате волостного старейшины.

Много, и вполне справедливо, говорится о необходимости изучать эстонский язык, ибо знание языка страны, в которой проживаешь, - это проявление уважения к ней, и этим ты значительно облегчаешь себе жизнь. Однако при этом часто забывают о том, что знание языка и умение передать это знание - не всегда совпадающие моменты.

Настоящий учитель - это талантливый учитель. А много ли мы знаем примеров, где бы говорилось о результативности того или иного преподавателя, т.е. сколько его учеников получили гражданство Эстонской Республики, поступили в учебные заведения с эстонским языком обучения, получили такую-то языковую категорию и т.д.? Цифры о том, что вот, мол, столько-то учащихся прошли обучение, не дают представления о реальной картине.

Системного, по-настоящему государственного подхода к изучению эстонского языка три десятилетия, по сути, и не было, а теперь мы резво, за один год, пытаемся наверстать упущенное? При всей важности изучения языка необходимо помнить о том, что язык - это один из инструментов интеграционного процесса. И это особенно актуально для Ида-Вирумаа, если вспомнить слова Фреда Юсси: "Не важно, где кто-то увидит белый свет. Важнее как раз то, где он станет человеком, и чтобы там и тишина говорила на его родном языке".

А стержнем интеграции, как известно, является диалог, т.е. желание разговаривать с людьми на понятном для них языке. И на этот диалог кувалду брать не нужно.