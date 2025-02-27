В Таммику можно будет посмотреть спектакль Тойлаского народного театра о Северянине

Показанный в сентябре прошлого года один-единственный раз спектакль "...ja Toila kuused kohavad" рассматривает не творчество Игоря Северянина, а жизнь русского поэта и переводчика в Тойла, приправленную его любовью к женщинам и спиртному. Северянин переехал в Тойла после революции 1917 года в России, а до того постоянно отдыхал здесь летом как в детстве, так и уже повзрослев.

В Тойла на вечере музыки и декламации 31-летний поэт познакомился с 17-летней местной эстонской девушкой Фелиссой Круут, музыкальность и обаяние которой произвели на него настолько глубокое впечатление, что русский поэт окончательно остался в Эстонии.

- Это не целостное повествование о Северянине, а подборка эпизодов из его частной жизни. Ни одна историческая пьеса не написана только на основании фактов. Я нахожу где-то какой-то интересный факт и наращиваю вокруг него события, - объяснял Лембит Притс перед премьерой.

В спектакле заняты: Тарво Нургамаа (Игорь Северянин), Эви Пинна (мать Игоря), Хельги Винни (жена Игоря Люба), Хелена Охак (жена Игоря Филисса), Хейкки Покк (отец Фелиссы), Реэни Пайник (мать Фелиссы), Силья Сарап (любовница Игоря Евдокия), Аллан Оя (Карл Мориц Адамс, поэт из России) и Анне Вариксоо (госпожа Коренди).

- Так как я слышала хорошие отзывы о спектакле, то предложила Тойласкому народному театру показать его еще раз на нашей более просторной сцене, - пояснила заведующая Таммикуским народным домом Хели Вяхк. - К тому же, половина артистов - йыхвисцы. Наверное, и актеры хотели исполнить свои роли еще раз, ведь иначе не дали бы так быстро согласие.

Поначалу речь идет о разовом возобновлении спектакля, сказал Лембит Притс.

Спектакль начнется в Таммикуском народном доме в субботу в 16 часов. Цена билета -7 евро.