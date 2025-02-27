Еще будучи членом организации "Кодутютред", Меэди Хийело несколько раз встречалась с первым президентом Эстонии Константином Пятсом. Теперь, в возрасте 96 лет, ей удалось пожать руку и нынешнему главе государства. Носитель местной памяти Вайвара лично видела и всех других президентов.
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Меэди Хийело, получившая орден от Алара Кариса, теперь встретилась со всеми шестью президентами Эстонии
Меэди Хийело была награждена Орденом Белой звезды V степени за увековечивание истории. Когда в начале февраля было объявлено о награждении, дочь Меэди Эллен Лийсвяли, которая живет вместе с Меэди, пожалела, что они, скорее всего, не смогут приехать на вручение ордена - Меэди слишком слаба, чтобы выходить на улицу, к тому же у нее проблемы со зрением и слухом.