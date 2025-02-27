Меэди Хийело, получившая орден от Алара Кариса, теперь встретилась со всеми шестью президентами Эстонии

Меэди Хийело была награждена Орденом Белой звезды V степени за увековечивание истории. Когда в начале февраля было объявлено о награждении, дочь Меэди Эллен Лийсвяли, которая живет вместе с Меэди, пожалела, что они, скорее всего, не смогут приехать на вручение ордена - Меэди слишком слаба, чтобы выходить на улицу, к тому же у нее проблемы со зрением и слухом.