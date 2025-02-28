Совет кохтла-ярвеского муниципального предприятия "OSK Grupp", в который входят находящиеся у власти в городе депутаты, назначил исполнительным руководителем предприятия члена горсобрания из своего же лагеря Евгения Салтыкова, несколько лет тому назад осужденного за мошенничество и фальсификацию, а также причинение ущерба городу.
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Власти Кохтла-Ярве назначили бывшего мошенника руководителем муниципального предприятия
Прежнего руководителя городского коммунального предприятия "OSK Grupp" Мартина Лехтла совет отозвал. Лехтла победил прошлой осенью в конкурсе на замещение должности руководителя и успел отработать на ней пять месяцев.