Власти Кохтла-Ярве назначили бывшего мошенника руководителем муниципального предприятия

Прежнего руководителя городского коммунального предприятия "OSK Grupp" Мартина Лехтла совет отозвал. Лехтла победил прошлой осенью в конкурсе на замещение должности руководителя и успел отработать на ней пять месяцев.

Председатель совета "OSK Grupp" Владимир Чужас, входящий в горсобрании во францию Социал-демократической партии, сообщил, что Лехтла уволили, поскольку у него была иная точка зрения, чем у совета, относительно продажи принадлежащего "OSK Grupp" трубопровода централизованного теплоснабжения в Сомпаской части города фирме "Gren Viru". Кроме того, совет ждал от него более быстрых изменений при устранении имевшихся ранее на предприятии недостатков.