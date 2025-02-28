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Власти Кохтла-Ярве назначили бывшего мошенника руководителем муниципального предприятия

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Входящий в горсобрании во властный союз и ранее осужденный за мошенничество Евгений Салтыков стал членом правления городского коммунального предприятия "OSK Grupp".
Входящий в горсобрании во властный союз и ранее осужденный за мошенничество Евгений Салтыков стал членом правления городского коммунального предприятия "OSK Grupp". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Совет кохтла-ярвеского муниципального предприятия "OSK Grupp", в который входят находящиеся у власти в городе депутаты, назначил исполнительным руководителем предприятия члена горсобрания из своего же лагеря Евгения Салтыкова, несколько лет тому назад осужденного за мошенничество и фальсификацию, а также причинение ущерба городу.

Прежнего руководителя городского коммунального предприятия "OSK Grupp" Мартина Лехтла совет отозвал. Лехтла победил прошлой осенью в конкурсе на замещение должности руководителя и успел отработать на ней пять месяцев.

Председатель совета "OSK Grupp" Владимир Чужас, входящий в горсобрании во францию Социал-демократической партии, сообщил, что Лехтла уволили, поскольку у него была иная точка зрения, чем у совета, относительно продажи принадлежащего "OSK Grupp" трубопровода централизованного теплоснабжения в Сомпаской части города фирме "Gren Viru". Кроме того, совет ждал от него более быстрых изменений при устранении имевшихся ранее на предприятии недостатков.

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