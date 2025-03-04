Гарди Андерсон: Каково это, чувствовать себя заложником в собственном доме?

Желание одной из сторон прежних отношений бесконечно обсуждать и обговаривать какие-то вещи не оправдывает ее постоянного вмешательства в частную жизнь бывшего сожителя (сожительницы) или супруга (супруги), а также слежку за ним и его преследование. Непрерывное надоедание не оправдывается также мнением, будто бывший партнер что-то ему должен, например, деньги.
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Ущемляющее преследование является преступлением, и его жертва имеет право на защиту. Никто не должен жить в постоянном страхе или быть заложником в собственном доме, так как за дверью караулит преследователь. С учетом этого более уместным заголовком для опубликованной 18 февраля в "Северном побережье" статьи "Пенсионера отправили в тюрьму за разговоры с бывшей супругой" был бы "Мужчину привлекли к ответственности за постоянное ущемляющее преследование бывшей супруги".
За что осудили Виллу?
На позапрошлой неделе в "Северном побережье" была опубликована статья, из заголовка которой следовало, что пенсионера отправили в тюрьму за разговоры с супругой. Достойно сожаления, что заголовок приуменьшил систематическую ущемляющую деятельность мужчины, портившего жизнь своей бывшей супруге.
Суд наказал Виллу 29 ноября 2024 года за постоянное вмешательство в жизнь бывшей супруги на основании статьи за ущемляющее преследование. Вируский уездный суд установил для Виллу трехлетний запрет на приближение к бывшей супруге, суть которого статья "Северного побережья" подробно раскрыла. Это было не первое преступление Виллу.
В августе того же года прокуратура установила для Виллу запрет на приближение, чтобы защитить частную жизнь и здоровье его бывшей супруги. Несмотря на это, Виллу продолжал без предупреждения и без разрешения являться по месту жительства жертвы, требуя деньги и расспрашивая ее о личной жизни. Когда пострадавшая отказывалась с ним общаться, мужчина являлся на ее рабочее место и устраивал скандалы в публичных местах.
Менее чем через три недели после первого решения суда Виллу пришел к двери квартиры бывшей супруги и не уходил до тех пор, пока полиция не увезла его оттуда. Виллу находился большей частью в состоянии опьянения и не желал понимать, что не имеет больше права искать контактов с пострадавшей. Поведение Виллу и ущемляющее преследование с его стороны сильно нарушали частную жизнь и покой пострадавшей.
Ущемляющее преследование - это преступление, которое обычно не оставляет физических следов. По крайней мере поначалу. Цель такого поведения - запугать пострадавшего, унизить его или сильно помешать его жизни. Если поначалу нежелательные сообщения, звонки и незапланированные посещения вызывают тревогу и стресс, то довольно быстро они могут перерасти в постоянный страх, что преследователь вновь неожиданно появится и опять начнет предъявлять свои требования.
Мы видели ситуации, когда все устройство жизни пострадавшего вертелось вокруг того, чтобы исключить соприкосновение с преследователем. Пострадавший чувствует, что не может больше свободно передвигаться и продолжать свои повседневные действия. Он меняет работу и место жительства, что означает прощание с привычным образом жизни - экономические трудности, утрату знакомой среды и круга общения, нестабильность.
Быть жертвой ущемляющего преследователя - это значит оказаться замкнутым в себе и изолированным. Пострадавший может чувствовать необходимость воздерживаться от общения с друзьями и семьей, чтобы лучше скрыть их от преследователя. Такой всеобъемлющий развал опорной сети может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как тревога, депрессия, посттравматический стресс и бессонница.
Опыт показывает, что психологическое насилие может со временем превратиться в физическое насилие и даже закончиться убийством. Одним из таких, самых известных в негативном смысле эпизодов стало убийство Ирины, продавщицы цветочного магазина в Ласнамяэ.
В той ситуации одна из сторон тоже не смогла смириться с отказом другой стороны. Там тоже мужчина снова и снова следил за женщиной на ее рабочем месте, сидел и ждал ее, пока в один из вечеров женщина так и не пришла домой.
В отличие от бывшей супруги Виллу, работавшая в цветочном магазине Ирина не сообщила в полицию об ущемлении в отношении нее. Мы не можем утверждать, что это помогло бы предотвратить самые страшные последствия. Но в то же время я могу утверждать, что полиция и прокуратура могут помочь пострадавшему, если он сообщает о своей проблеме.
Если вы стали жертвой ущемляющего преследования, то ищите помощи у полиции (номер экстренной помощи 112) или у службы помощи жертвам (кризисный телефон помощи и жертвам 116 006 работает 24/7 на эстонском, русском и английском языках).