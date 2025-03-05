Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского городского собрания ждет предложений на конкурс "Мама года города Кохтла-Ярве - 2025".
Стартовал конкурс "Мама года города Кохтла-Ярве - 2025"
Ходатайства можно присылать до 10 апреля.
По словам председателя социальной комиссии Елены Мутонен, кандидатуры для присвоения почетного титула могут представлять все горожане, организации, учреждения и предприятия. Количество детей - это не главный критерий конкурса, важны многие другие качества: дружная семья, а мама - нежная и заботливая, которая может послужить примером для других.
В День матери, 11 мая, номинантов конкурса пригласят на торжественный прием, где вручат благодарственные письма и награды.
В прошлом году обладателем почетного титула стала консультант службы Эстонской кассы по безработице, мама троих сыновей Оксана Дроздова.