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Стартовал конкурс "Мама года города Кохтла-Ярве - 2025"

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского городского собрания ждет предложений на конкурс "Мама года города Кохтла-Ярве - 2025".

Ходатайства можно присылать до 10 апреля.

По словам председателя социальной комиссии Елены Мутонен, кандидатуры для присвоения почетного титула могут представлять все горожане, организации, учреждения и предприятия. Количество детей - это не главный критерий конкурса, важны многие другие качества: дружная семья, а мама - нежная и заботливая, которая может послужить примером для других.

В День матери, 11 мая, номинантов конкурса пригласят на торжественный прием, где вручат благодарственные письма и награды.

В прошлом году обладателем почетного титула стала консультант службы Эстонской кассы по безработице, мама троих сыновей Оксана Дроздова.

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