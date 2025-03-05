Стартовал конкурс "Мама года города Кохтла-Ярве - 2025"

По словам председателя социальной комиссии Елены Мутонен, кандидатуры для присвоения почетного титула могут представлять все горожане, организации, учреждения и предприятия. Количество детей - это не главный критерий конкурса, важны многие другие качества: дружная семья, а мама - нежная и заботливая, которая может послужить примером для других.