Гимназии, где велика доля учащихся с родным русским языком, проваливаются на английском языке.
Для подписчиков
Из-за слабого результата по английскому языку ида-вируские госгимназии опустились в рейтинговой таблице школ
В нынешней рейтинговой таблице школ "Postimees" самого высокого места среди ида-вирумааских школ достигла Тойлаская гимназия, показавшая лучший результат по английскому языку. Кохтла-Ярвеская гимназия, в которой преподавание тоже на сто процентов эстоноязычное, показала лучший результат в математике, а Йыхвиская гимназия - по эстонскому языку. Однако обе госгимназии потеряли в рейтинговой таблице места, которые определялись по результатам экзаменов, именно из-за английского языка.