Из-за слабого результата по английскому языку ида-вируские госгимназии опустились в рейтинговой таблице школ

В нынешней рейтинговой таблице школ "Postimees" самого высокого места среди ида-вирумааских школ достигла Тойлаская гимназия, показавшая лучший результат по английскому языку. Кохтла-Ярвеская гимназия, в которой преподавание тоже на сто процентов эстоноязычное, показала лучший результат в математике, а Йыхвиская гимназия - по эстонскому языку. Однако обе госгимназии потеряли в рейтинговой таблице места, которые определялись по результатам экзаменов, именно из-за английского языка.

Как учитывается результат по английскому языку и почему это вызывает путаницу?

При подсчете результатов по английскому языку "Postimees" не учитывал средние суммы баллов, так как шкалы госэкзамена и экзамена C1 Advanced (Кембриджского теста) различаются. Формула отдает предпочтение школам с учащимися, достигшими уровня С.

Таким образом, вызвавшие путаницу низкие баллы по английскому языку - у Тойлаской гимназии нынче 50,5 балла, у Кохтла-Ярвеской гимназии - 33,2 балла, у Йыхвиской гимназии 23 балла - не отражают средние суммы баллов за госэкзамен, а являются результатом сложного алгоритма подсчетов.

Для сравнения: в прошлом году результат Тойлаской гимназии по английскому языку был 36,7 балла, Кохтла-Ярвеской гимназии - 47,9 балла. Результат Йыхвиской гимназии в прошлом году оказался ошибочным: 19 - это было количество сдававших Кембриджский тест, а не сводный результат госэкзамена и международного экзамена.