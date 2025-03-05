5 марта в 04.20 спасателям пришлось снова ехать на свалку в Уйкала волости Тойла, где полыхал пожар на площади около 20 квадратных метров.
Пожары на свалке в Уйкала не прекращаются
Подъезд к месту возгорания был затруднен. Через час пожар был потушен. Спасатели замерили температуру мусорной кучи. Поскольку внутри кучи тепло, по этой причине периодически происходят возгорания.
Пожар был потушен спасателями из Йыхви и Силламяэ.
С 28 февраля спасатели неоднократно выезжали на свалку в Уйкала для тушения пожаров.