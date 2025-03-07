Автобус Lux Express снова попал в ДТП в России

"Легковой автомобиль, выехавший с боковой дороги на перекресток, врезался в автобус, двигавшийся по главной дороге. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали", - сообщил представитель компании Lux Express.​

Член правления Lux Express Ингмар Роос, в свою очередь, сообщил, что утром 7 марта около 08.30 (по эстонскому времени) вблизи Ивангорода произошло ДТП: выехавший со второстепенной дороги легковой автомобиль столкнулся с автобусом, следовавшим рейсом Санкт-Петербург-Таллинн. Автобус отправился из Петербурга в 06.30.​

Позднее стало известно, что пассажирам предоставили замещающий автобус - и они продолжили путь.

Напомним, более тяжелое и трагическое ДТП с участием автобуса "Lux Express" случилось в Ленинградской области РФ, в 15-ти километрах от Ивангорода, 2 февраля.