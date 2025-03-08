За поставку электричества в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ вводятся новые сетевые платы

Департамент конкуренции согласовал новые размеры сетевой платы "Viru Elektrivõrgud", которые начнут действовать с 1 июня. Причина повышения тарифа - необходимость подготовки инвестиций в реновацию высоковольтной сети, чтобы сделать сеть более устойчивой к рискам.

В данной связи в "Viru Elektrivõrgud" рассказали, что высоковольтная сеть 110 кВ, являющаяся основой электросети Нарвы и Силламяэ, была построена в 1960-х годах, и в последние десятилетия крупных инвестиций в ее обновление не было.

В результате текущего изменения цен изменится структура сетевых плат, и на напряжении 0,4 (0,23) кВ в пункте присоединения до 63А добавится ежемесячная плата за сетевое присоединение в размере 0,75 евро (без налога с оборота) ко всем пакетам, в которых ее ранее еще не было. Ежемесячная плата покрывает расходы, необходимые для содержания и обновления электрической сети, и обеспечивает более справедливое распределение расходов между потребителями, о чем заявили в компании.

"Viru Elektrivõrgud" оказывает сетевую услугу в своей зоне обслуживания, куда входят территории городов Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. При этом продает электроэнергию компания потребителям по всей Эстонии.

Ранее сообщалось, что Министерство климата выделяет "Viru Elektrivõrgud" 2 миллиона евро на повышение климатической устойчивости распределительной электросети в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. На эти деньги предприятие усилит, в первую очередь, линии высокого и среднего напряжения, общая протяженность которых составляет около 500 километров, улучшит оборудование для мониторинга работы сети на ключевых подстанциях, повысит управляемость сети в кризисных ситуациях.

В Нарве будет реконструирована сеть в районах подстанций "Peajaama" и "Kreenholmi", чтобы сделать ее более устойчивой к погодным условиям. В Нарва-Йыэсуу воздушные линии будут заменены на устойчивые к штормам подземные кабели. В Силламяэ реконструируют изношенные линии среднего напряжения, сделав их более устойчивыми к погодным условиям.