Так, в январе на 11-м блоке Балтийской электростанции было выработано совместно с электричеством около 71% тепловой энергии, потребленной в Нарве. В декабре - приблизительно треть.

Главной причиной нынешнего повышения цены на тепло, вырабатываемого в котельной "Enefit Power", в госконцерне "Eesti Energia" назвали подорожание газа. Цена на газ в общей стоимости тепла составляет 77%.

- Изменилась не формула расчета, а стоимость одной из составляющих. Ни сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", ни производитель "Enefit Power" не могут влиять на стоимость газа, - отметила пресс-представитель энергоконцерна Елена Дербнева.

Она также сообщила, что по окончании текущего отопительного сезона завершится время, оставшееся до обязательного контроля металла на 11-м блоке Балтийской электростанции. Контроль металла и последующий ремонт блока необходимы, чтобы продлить срок эксплуатации электростанции.

- Как и легковые автомобили, производственное оборудование должно проходить осмотры, техническое обслуживание и ремонты после определенного количества часов работы. Плановый ремонт блока состоится в 2025 году. "Enefit Power" планирует завершить ремонтные работы к началу самого холодного периода следующего отопительного сезона, чтобы 11-й блок Балтийской электростанции был готов к эксплуатации к середине декабря, и на регион Нарвы распространялся более выгодный тариф, - рассказала Дербнева.

Как ранее сообщалось, на повестке дня сейчас стоит вопрос о возможности строительства в Нарве ориентировочно к 2028 году новой газовой электростанции, одновременно выполняющей задачу центрального теплоснабжения. Для этого проекта эстонское правительство увеличило акционерный капитал "Eesti Energia" на 100 миллионов евро. Еще ранее сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" кинуло клич предпринимателям, готовым построить для Нарвы какую-нибудь новую котельную или несколько в течение ближайших трех-четырех лет. Притом, никем не гарантировано, что с появлением в Нарве новых станций тарифы изменятся в меньшую сторону.

Другого решения проблемы высокой цены на тепло, кроме как инвестировать в утепление домов и энергосбережение, жителям Нарвы прямо сейчас не предлагается.