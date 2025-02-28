Энергопредприятие "Enefit Power", принадлежащее госконцерну "Eesti Energia", получило одобрение Департамента конкуренции на повышение предельной стоимости теплоэнергии, вырабатываемой путем сжигания природного газа. Следом за производтелем объявило о повышении своего тарифа для потребителей сетевое предприятие. Центральное отопление и горячее водоснабжение Нарвы, долго остававшиеся практически самыми дешевыми в Эстонии, стали крайне дорогими после нескольких подряд повышений тарифа за последние полтора года.
Во второй половине 2023 года "Enefit Power" и "Narva Soojusvõrk" с одобрения Департамента конкуренции сообща повысили теплотариф для потребителей в Нарве на 84 процента, что уже тогда стало шоком для местного населения.
Затем, спустя год, энергетикам разрешили с декабря 2024 года повысить предельную цену теплоэнергии для потребителей в Нарве еще на 48 процентов - с 90 до 133 евро за мегаватт-час (здесь и далее цены приводятся с добавлением налога с оборота). Это вызвало общее недовольство, с которым нарвитяне вышли на площадь, но проблемы дорогого отопления это не решило.
Теперь, в феврале, производящая теплоэнергию для Нарвы компания "Enefit Power" и ее дочернее сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" снова обратились в Департамент конкуренции с ходатайствами повысить предельно разрешенные цены - и получили оттуда одобрения.
Новый предельный тариф для конечных потребителей теплоэнергии в Нарве с апреля составит округленно 152 евро за мегаватт-час. Таким образом, подорожание отопления и горячего водоснабжения домов составит 14 процентов.
Речь тут ведется о теплоэнергии, производимой для Нарвы в котельной "Enefit Power" путем сжигания природного газа.
Как подтвердили "Северному побережью" в "Eesti Energia", новый тариф будет действовать при производстве теплоэнергии в газовой котельной "Enefit Power". В случае же попадания на рынок электроэнергии, производимой вместе с теплоэнергией на 11-м сланцевом блоке Балтийской электростанции, предельная цена на тепло в Нарве останется на уровне 2023 года - 90 евро за мегаватт-час.
Так, в январе на 11-м блоке Балтийской электростанции было выработано совместно с электричеством около 71% тепловой энергии, потребленной в Нарве. В декабре - приблизительно треть.
Главной причиной нынешнего повышения цены на тепло, вырабатываемого в котельной "Enefit Power", в госконцерне "Eesti Energia" назвали подорожание газа. Цена на газ в общей стоимости тепла составляет 77%.
- Изменилась не формула расчета, а стоимость одной из составляющих. Ни сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk", ни производитель "Enefit Power" не могут влиять на стоимость газа, - отметила пресс-представитель энергоконцерна Елена Дербнева.
Она также сообщила, что по окончании текущего отопительного сезона завершится время, оставшееся до обязательного контроля металла на 11-м блоке Балтийской электростанции. Контроль металла и последующий ремонт блока необходимы, чтобы продлить срок эксплуатации электростанции.
- Как и легковые автомобили, производственное оборудование должно проходить осмотры, техническое обслуживание и ремонты после определенного количества часов работы. Плановый ремонт блока состоится в 2025 году. "Enefit Power" планирует завершить ремонтные работы к началу самого холодного периода следующего отопительного сезона, чтобы 11-й блок Балтийской электростанции был готов к эксплуатации к середине декабря, и на регион Нарвы распространялся более выгодный тариф, - рассказала Дербнева.
Как ранее сообщалось, на повестке дня сейчас стоит вопрос о возможности строительства в Нарве ориентировочно к 2028 году новой газовой электростанции, одновременно выполняющей задачу центрального теплоснабжения. Для этого проекта эстонское правительство увеличило акционерный капитал "Eesti Energia" на 100 миллионов евро. Еще ранее сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" кинуло клич предпринимателям, готовым построить для Нарвы какую-нибудь новую котельную или несколько в течение ближайших трех-четырех лет. Притом, никем не гарантировано, что с появлением в Нарве новых станций тарифы изменятся в меньшую сторону.
Другого решения проблемы высокой цены на тепло, кроме как инвестировать в утепление домов и энергосбережение, жителям Нарвы прямо сейчас не предлагается.