"Нельзя забывать аспект внутренней безопасности": стонущая от дорогого отопления Нарва идет на поклон к Михалу

В представленном депутатам Нарвского горсобрания проекте обращения к Кристену Михалу и правительству Эстонской Республики текст начинается с отсылки к словам самого Михала, сказанным в преддверии Дня независимости. Дескать, правительство призвано не только управлять, но создано прежде всего для защиты общих ценностей.

В обращении описывается, как энергетики повышают предельную цену на центральное отопление в Нарве и как это связано с работой или бездействием Балтийской электростанции, принадлежащей "Eesti Energia".

"К сожалению, мы живем в ситуации неопределенности. Жители Нарвы не знают, будет ли электростанция введена в эксплуатацию и появится ли она на рынке в следующем месяце. Люди боятся, что цена действительно вырастет на 50 евро за единицу. Еще большую неопределенность вызывает следующая осень, когда Балтийской электростанции придется пройти очередной ремонт. Жители города не уверены, насколько вероятно, что ремонтные работы будут завершены к началу отопительного сезона в октябре. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно того, выйдет ли Балтийская электростанция на рынок", - говорится в проекте обращения.

Также отмечается, что конкурс для поиска нового поставщика тепла для Нарвы еще только предстоит, а строительство новой котельной займет еще два-три года.