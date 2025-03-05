Депутаты Нарвского горсобрания соберутся в ближайший понедельник на внеочередное заседание только для того, чтобы обсудить и согласовать текст обращения к премьер-министру Кристену Михалу и всему правительству Эстонии. Проект обращения уже составлен: у Михала и правительства в очень любезном тоне просят помощи перед неудержимым ростом цены на теплоснабжение в приграничном городе.
"Нельзя забывать аспект внутренней безопасности": стонущая от дорогого отопления Нарва идет на поклон к Михалу
В представленном депутатам Нарвского горсобрания проекте обращения к Кристену Михалу и правительству Эстонской Республики текст начинается с отсылки к словам самого Михала, сказанным в преддверии Дня независимости. Дескать, правительство призвано не только управлять, но создано прежде всего для защиты общих ценностей.
В обращении описывается, как энергетики повышают предельную цену на центральное отопление в Нарве и как это связано с работой или бездействием Балтийской электростанции, принадлежащей "Eesti Energia".
"К сожалению, мы живем в ситуации неопределенности. Жители Нарвы не знают, будет ли электростанция введена в эксплуатацию и появится ли она на рынке в следующем месяце. Люди боятся, что цена действительно вырастет на 50 евро за единицу. Еще большую неопределенность вызывает следующая осень, когда Балтийской электростанции придется пройти очередной ремонт. Жители города не уверены, насколько вероятно, что ремонтные работы будут завершены к началу отопительного сезона в октябре. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно того, выйдет ли Балтийская электростанция на рынок", - говорится в проекте обращения.
Также отмечается, что конкурс для поиска нового поставщика тепла для Нарвы еще только предстоит, а строительство новой котельной займет еще два-три года.
"Необходимо учитывать социальную ситуацию в Нарве - по состоянию на первый день марта в городе было 3345 безработных трудоспособного возраста, а зарплаты - одни из самых низких в Эстонии. Кроме того, нельзя игнорировать возрастной состав населения города и забывать аспект внутренней безопасности", - отмечается в проекте обращения.
Переходя к сути, Нарвское горсобрание просит у главы правительства пока только обсудить, какие есть возможности "для смягчения проблем с обеспечением жизнедеятельности жителей приграничного города". "Потому что, еще раз, уважаемый премьер-министр, как вы сказали: правительство предназначено не только для управления, но и в первую очередь создано для защиты наших общих согласованных ценностей. В этом Нарва и нуждается", - заявлено в конце депутатского обращения, которое существует пока только в виде проекта, представленного к обсуждению 10 марта.
"Как минимум заявить о себе мы должны", - сказала председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат накануне в комментарии ERR.
Напомним, полтора года назад, в августе 2023 года, мэр Нарвы Катри Райк и председатель горсобрания Татьяна Стольфат уже обращались к тогдашнему премьер-министру Эстонии Кае Каллас и воглавлявшемуся ею правительству. Первые лица города просили государство компенсировать Нарве половину суммы актуального на тот момент 84-процентного увеличения стоимости тепла. Речь велась о компенсации только для жилых помещений, и запрашивавшаяся компенсация составила бы 7,5 миллионов евро. Каллас ответила отказом, обосновав его тем, что Нарву нельзя рассматривать как исключение по сравнению с другими регионами Эстонии.