ФОТОГАЛЕРЕЯ Началось долгожданное строительство морского мола в Нарва-Йыэсуу

Ожидается, что мол создаст возможность для восстановления судоходства на реке Нарва. В настоящее время средняя глубина в устье реки составляет всего 1-1,5 метра, а после углубления сможет достичь 4-5 метров и впредь лучше сохраняться от заиливания.

По той же самой причине мол сыграет важную роль в защите восточной границы: малая, изменчивая и непредсказуемая глубина речного устья делает его труднопроходимым для катеров погранохраны. Предшествовашие проектированию мола исследования показывали, что если его не построить, то река Нарва на конкретно этом отрезке через несколько лет останется относительно судоходной только с российской стороны.

Еще один важный аспект в связи с новым молом - защита пляжа Нарва-Йыэсуу: песок постоянно смывается с морского берега в речное устье, а защитное сооружение наверняка сможет затормозить этот процесс.

Работы по строительству мола в Нарва-Йыэсуу осуществляются в рамках проекта "Развитие сети водных путей и предпринимательства в регионе Ида-Вирумаа". Этот проект в целом направлен на улучшение водного сообщения между северным побережьем Эстонии и Чудским озером, а также на создание сети сотрудничества между предпринимателями, работающими в этой сфере.

Штормы станут весомым фактором при строительстве