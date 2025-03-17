Строительство мола, о котором в Нарва-Йыэсуу мечтали последние десять лет и который должен защищать устье реки и песчаный морской берег, началось уже на практике. Бульдозеры и экскаваторы взялись противостоять бурным водам Нарвского залива. Контракт, подписанный со строителем в самом конце зимы, отводит на всё про всё 17 месяцев, так что если штормы не помешают сильно, то к осени следующего года мол с пешеходной зоной на нем будут готовы.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Началось долгожданное строительство морского мола в Нарва-Йыэсуу
Городская управа Нарва-Йыэсуу и подведомственное ей муниципальное портовое учреждение "SA Narva-Jõesuu Sadam", являющееся заказчиком строительства мола, 27 февраля подписали договор с компанией "Infragreen OÜ", которая сделала лучшее предложение в рамках соответствующего тендера.
Стоимость строительства превысит 4,7 миллиона евро, срок завершения работ - осень 2026 года.
Подписав контракт, откладывать начало работы не стали, сразу же взявшись за дело. У остатков конструкций старого полуразрушенного мола уже разбит полноценный строительный городок. Дорогу для рабочего транспорта, начинающуюся от территории порта Нарва-Йыэсуу и погранкордона, проложили через прибрежную дюну и отсыпали щебнем. Добравшиеся до морского берега бульдозеры сталкивают песок в пучину, создавая перед собой основание для стройплощадки. Одновременно разбираются старые бетонные конструкции, а затем дело дойдет до демонтажа ржавых стальных стен - все это должно было стать, но не стало полноценным молом в начале 90-х годов прошлого века.
Погода на стройплощадке солнечная и ветреная. Брызги волн едва не накрывают технику, но процесс выглядит хорошо и безопасно организованным - смотрите фотогалерею.
У будущего мола сразу несколько задач
Проект ранее составила компания "Reaalprojekt". Им предусматривается строительство мола на эстонской стороне устья реки Нарва - на месте недостроенного в 1990-е годы мола. В современный проект входит также строительство подъездной дороги с обслуживающей площадкой, освещение пешеходной зоны мола, который станет частью променада, благоустройство территории, углубление речного устья.
Ожидается, что мол создаст возможность для восстановления судоходства на реке Нарва. В настоящее время средняя глубина в устье реки составляет всего 1-1,5 метра, а после углубления сможет достичь 4-5 метров и впредь лучше сохраняться от заиливания.
По той же самой причине мол сыграет важную роль в защите восточной границы: малая, изменчивая и непредсказуемая глубина речного устья делает его труднопроходимым для катеров погранохраны. Предшествовашие проектированию мола исследования показывали, что если его не построить, то река Нарва на конкретно этом отрезке через несколько лет останется относительно судоходной только с российской стороны.
Еще один важный аспект в связи с новым молом - защита пляжа Нарва-Йыэсуу: песок постоянно смывается с морского берега в речное устье, а защитное сооружение наверняка сможет затормозить этот процесс.
Работы по строительству мола в Нарва-Йыэсуу осуществляются в рамках проекта "Развитие сети водных путей и предпринимательства в регионе Ида-Вирумаа". Этот проект в целом направлен на улучшение водного сообщения между северным побережьем Эстонии и Чудским озером, а также на создание сети сотрудничества между предпринимателями, работающими в этой сфере.
Штормы станут весомым фактором при строительстве
В устье реки Нарва в Нарва-Йыэсуу, как уже сказано, имеется разрушенный старый мол, который строили и не смогли закончить с 1989-го по 1992 год. Работавшая в те годы инженером строительства мола Тамара Лисянская, ныне почетный житель города Нарва-Йыэсуу, говорит о начавшемся новом строительстве: "Погода может как притормозить строительство, так и немного ускорить его". Речь она ведет, конечно, о штормах, вероятность которых выше в конце года, а зато при благоприятной погоде дело может спориться очень скоро.
Лисянская вспоминает, что тот самый первый мол решили строить после разрушительного для пляжа Нарва-Йыэсуу шторма 1986 года. Тогда город Нарва и поселок городского типа Нарва-Йыэсуу были одним единым самоуправлением. Работы на местности начались в 1989 году и остановились в 1990-м, когда на окончание строительства не стало денег ни у города, ни у республики, только вернувшей себе независимость.
Те работы, по воспоминаниям Лисянской, выполняла, но не успела закончить стройорганизация, известная строительством дамбы для защиты Ленинграда от наводнений.
Сооружение мола выполнили процентов на восемьдесят, как вспоминает Тамара Лисянская. Плохо было то, что торцевой стенки, встречающей волны, еще не было к моменту остановки работ, так что в последующие годы, а особенно в 2005-м, стихия размыла старый мол изнутри, оставив лишь стальные стены по периметру. Но и с ними природа в итоге успешно разобралась. Все то старое наследие теперь полностью исчезнет с морской поверхности при строительстве нового сооружения.
Морской мол Нарва-Йыэсуу: хронология и факты
- В Нарва-Йыэсуу есть остатки старого мола в устье реки Нарва, который строили и не смогли закончить с 1989-го по 1992 год. Недостроенный он сильно разрушился во время январского шторма в 2005 году. В сильно потрепанном состоянии тот мол не выполняет главную задачу - защищать речное устье от заиливания, а морской пляж - от размывания.
- По заказу Нарва-Йыэсуу и при денежной поддержке Рийгикогу в 2019-2021 годах был составлен строительный проект нового мола. Эта условно бумажная работа сама по себе обошлась в 200 тысяч евро.
- Будущий мол спроектирован не только как защитный, но и привлекательный для жителей и гостей курорта объект. Он станет новой частью морского променада. Недалеко от мола разместится городской краеведческий музей, который займет здание рядом с действующим маяком, открывающимся для посещений в теплое время года.
- Ради уменьшения расходов на строительство мола его проектную длину сократили на одну секцию - с 450 до 380 метров. В остальном все останется почти так, как было спланировано изначально: крепкая основа из гранитных камней, бетонная конструкция, пешеходная дорога, освещение.
- Демонтаж старого мола и строительство нового выполняет ТОО "Infragreen" по договору с городским целевым учреждением "Narva-Jõesuu Sadam", которое занимается управлением городским портом в устье реки Нарва. Стоимость строительного контракта - 4,7 миллиона евро, считая с налогом с оборота.
- Еще одной частью комплекса работ станет изучение остова затонувшего рядом с устьем реки Нарва рыболовецкого судна СТБ-7200, погибшего в Финском заливе во время шторма в декабре 1971 года. Остов лежит под слоем ила рядом с существующим разрушенным молом, и исследование покажет, следует его поднять или можно оставить на дне.
- Завершение всех работ, продолжительностью приблизительно 17 месяцев, намечается на конец лета или начало осени 2026 года. По ходу работ будут делаться паузы на периоды нереста рыбы и гнездования птиц.
- Строительство мола осуществляется в рамках проекта развития сети водных путей и предпринимательства в регионе Ида-Вирумаа. Другими партнерами по этому проекту, наряду с портом и горуправой Нарва-Йыэсуу, выступают волостные управы Тойла и Алутагузе. Источники финансирования: Фонд политики сплоченности и внутренней безопасности ЕС через меру поддержки "Привлекательная предпринимательская и жилая среда региона", государственная мера поддержки реализации стратегий развития уездов, городской бюджет Нарва-Йыэсуу.