Двуязычные таблички с названиями улиц в Кивиыли должны заменить квартирные товарищества

Языковой департамент установил, что в Кивиыли по адресам: ул. Ласте, 8, ул. Уус, 4, 5 и 7, ул. Соо, 3, а также ул. Алутагузе, 5 имеются двуязычные таблички с названием улицы, что противоречит требованиям Закона о языке и Закона о топонимах.