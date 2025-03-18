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Двуязычные таблички с названиями улиц в Кивиыли должны заменить квартирные товарищества

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"На части табличек с названиями улиц название на кириллице, правда, частично стерлось, но все же читаемо", - указывает Языковой департамент и ждет, что таблички приведут в соответствие с законами.
"На части табличек с названиями улиц название на кириллице, правда, частично стерлось, но все же читаемо", - указывает Языковой департамент и ждет, что таблички приведут в соответствие с законами. Фото: Keeleamet

Языковой департамент обратил внимание Люганузеского волостного управления на пять многоквартирных домов в городе Кивиыли, на которых имеются двуязычные таблички с названием улицы.

Языковой департамент установил, что в Кивиыли по адресам: ул. Ласте, 8, ул. Уус, 4, 5 и 7, ул. Соо, 3, а также ул. Алутагузе, 5 имеются двуязычные таблички с названием улицы, что противоречит требованиям Закона о языке и Закона о топонимах.

Департамент порекомендовал также осмотреть все таблички с названиями улиц в городе Кивиыли, чтобы при необходимости привести их в соответствие с законами.

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