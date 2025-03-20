Фестиваль одного театра: четыре спектакля за вечер

Похоже, что фестиваль одного театра становится традиционным. Состоявшийся в прошлом году впервые такой вечер прошел с большим успехом, и его решили повторить, тем более в репертуаре театра появилось много нового. Фестиваль посвящается Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

Начнет вечер драматическая история "Ганди молчал по субботам" в 16.00. Спектакль по пьесе Анастасии Букреевой - для всей семьи, он поднимает важные жизненные вопросы.

- Это своеобразная история взросления, о том, как реальный жестокий мир врывается в жизнь подростка, который узнает, что никакой гармонии в семье не было - только бесконечное вранье, - рассказывает режиссер Татьяна Кундозерова. - Его протест - он приводит в дом бомжиху Лизу, которая, по его мнению, совсем не врет... Мы создали свою интерпретацию этого произведения - главную роль исполняют несколько актеров. Есть и другие режиссерские находки, которые позволяют зрителю глубже проникнуться.

Этот спектакль уже собрал множество наград на театральных фестивалях, был удостоен гран-при. Татьяна Кундозерова и сама считает, что это ее лучшая режиссерская работа.

Сюрприз вечера - выпускница театра Лиса Шефер прочтет свой лучший монолог.

В 17.00 - детский спектакль по стихотворениям Кристины Стрельниковой "Про Нину Палну": веселая постановка и старания самых юных артистов изменят градус настроения.

В 17.30 эстафету подхватит взрослая группа, показав социальную хохму "Эффект домино" по рассказам Марины Джатиевой "Встать не с той ноги" и Евгения Гришковца "Настроение улучшилось". Жанр этой истории создатели спектакля определили сами, потому что он не подходит под известные категории.

- Это легкий юмор с песнями и танцами о нашей жизни, цепочка, как один человек портит настроение другому - и развивается эффект домино, все происходящее меняет судьбу одной дамы, с которой все и началось.

В 18.15 завершат вечер "Театральные анекдоты" в исполнении молодежной группы. Это яркая комедия по рассказам Аркадия Аверченко, Антона Чехова, Михаила Зощенко и Василия Шкваркина.

Можно сказать, что две последние постановки - премьерные, потому что в полном варианте эти спектакли зрители увидят впервые.