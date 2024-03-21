В воскресенье, 24 марта в 15.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры НКО "Teater JRG" представляет все постановки из нынешнего репертуара. Из пяти спектаклей, созданных режиссером Татьяной Кундозеровой, две премьеры. Начало в 15.00. Вход - свободный.
Фестиваль одного театра: пять спектаклей за один вечер
Начнется театральный вечер с дебюта - 30-минутную постановку "В оВРАГе" подготовили самые юные любители театра, ученики 1-4-х классов. Спектакль создан по мотивам широко известной повести русского писателя Константина Сергиенко "До свидания, овраг!" о бездомных собаках, опубликованной в 1979 году. Трогательная история сразу же завоевала популярность, была переведена на многие иностранные языки, автор переработал ее в пьесу "Собаки", спектакли по которой шли во многих театрах. По повести снято два анимационных фильма.
- У нас своя интерпретация, так как играют дети, постаралась избежать жестоких картин, но все-таки этот спектакль для тех, кто не разучился сочувствовать, - говорит Татьяна Кундозерова. - Он очень трогательный, и, как мне кажется, юные актеры очень хорошо понимают то, что им надо донести до зрителей. Наш посыл: не бросайте, пожалуйста, собак. Если бы брошенные собаки могли говорить, они сказали бы: идите и посмотрите это.
В 15.30 начнется тоже новый спектакль "Медуза внутри меня", премьера которого состоялась в этом году. Во вторник воспитанники Татьяны Кундозеровой показали его на региональном фестивале школьных театров и получили немало комплиментов от профессионального жюри.
В 16.00 - последний показ спектакля "Шина - еще не колесо". Эта постановка завоевала множество наград на республиканских и международных фестивалях, критики ее назвали терапевтическим сеансом для детей и родителей. Совсем недавно кохтлаярвесцы представили ею Эстонию на международном фестивале в Финляндии в городе Ювяскюля, где также заслужили высокие оценки.
Следом за ним - "ответ взрослых" в постановке "Колесо - еще не автомобиль". Премьера этого спектакля также была в январе, но он уже претерпел небольшие изменения - главную роль на этот раз сыграет сама режиссер.
Завершится мини-фестиваль еще одной премьерой - "Ганди молчал по субботам" в 18.00. Спектакль создан по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой. Это история о взрослении, о том, как реальный жестокий мир врывается в жизнь подростка.
- Это была сумасшедшая работа, - призналась режиссер. - Если коротко, она о том, как рушится счастливый мир подростка, когда разводятся родители. О том, что в этой ситуации практически все дети в десять раз труднее переживают обстоятельства, чем сами родители. Это тоже своего рода терапевтический сеанс для детей и взрослых. В принципе, это моноспектакль, но у меня главного героя играют четыре юноши. Почему? Ответ на этот вопрос найдете на сцене.
Почему "Teater JRG" решил устроить такой длинный театральный день? Татьяна ответила, что этот вечер они посвящают Международному дню театра, который отмечается 27 марта во всем мире.
- Зрители не устанут, они не обязаны смотреть все подряд. Многие что-то видели, можно ведь прийти только на тот спектакль, который больше интересует. А за артистов я уверена - они справятся.