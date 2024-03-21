Фестиваль одного театра: пять спектаклей за один вечер

Следом за ним - "ответ взрослых" в постановке "Колесо - еще не автомобиль". Премьера этого спектакля также была в январе, но он уже претерпел небольшие изменения - главную роль на этот раз сыграет сама режиссер.

Завершится мини-фестиваль еще одной премьерой - "Ганди молчал по субботам" в 18.00. Спектакль создан по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой. Это история о взрослении, о том, как реальный жестокий мир врывается в жизнь подростка.

- Это была сумасшедшая работа, - призналась режиссер. - Если коротко, она о том, как рушится счастливый мир подростка, когда разводятся родители. О том, что в этой ситуации практически все дети в десять раз труднее переживают обстоятельства, чем сами родители. Это тоже своего рода терапевтический сеанс для детей и взрослых. В принципе, это моноспектакль, но у меня главного героя играют четыре юноши. Почему? Ответ на этот вопрос найдете на сцене.

Почему "Teater JRG" решил устроить такой длинный театральный день? Татьяна ответила, что этот вечер они посвящают Международному дню театра, который отмечается 27 марта во всем мире.

- Зрители не устанут, они не обязаны смотреть все подряд. Многие что-то видели, можно ведь прийти только на тот спектакль, который больше интересует. А за артистов я уверена - они справятся.