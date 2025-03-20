ПЕРЕДОВИЦА Давайте двигаться!

Стадионы были потрепаны временем и, бегая по тамошним резиновым плитам с большими зазорами, следовало быть внимательными, будто на полосе препятствий, чтобы не вывихнуть или не сломать ногу. Единственный модернизированный бассейн находился в Силламяэ. Единственный современный зал для игр с мячом располагался за стеной в Вируской тюрьме. Велодорог имелось всего несколько километров, как и благоустроенных трасс здоровья в лесах. Футболистам приходилось зимой гонять мяч по сугробам, так как не было поля с искусственным газоном, не говоря уж о футбольном холле с полноразмерной площадкой.

На сегодня ситуация кардинально изменилась, и в ближайшем будущем спортивных объектов станет еще больше. Например, весной следующего года будет готов легкоатлетический и футбольный стадион в Силламяэ.

Хорошо, если построенные на публичные деньги новые спортивные объекты и трассы привлекут как можно больше пользователей. Наступление теплых весенних дней должно бы сподвигнуть на активное движение и занятия спортом и тех людей, которые раньше об этом только подумывали. Олимпийский чемпион Эрки Ноол сказал, что в занятиях спортом наиболее трудны первые шаги - от дивана до уличной двери. Дальше становится уже приятнее. С ним можно согласиться. Особенно в случае, если целью является не столько погоня за результатами, сколько хорошее самочувствие и отличная физическая форма.