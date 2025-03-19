Осужденная судом первой инстанции высокопоставленная чиновница из Нарвского департамента городского хозяйства Татьяна Леннук перестала быть представителем Нарвы в общем собрании акционеров АО "Heakorrastus". Причиной такого решения устно названа утрата доверия. В действительности же обсуждается возможность передачи нарвских акций в бизнес-империю последователей и наследников Николая Осипенко, так что на предстоящих переговорах городское представительство потребовалось усилить более весомым человеком.
Находящегося под судом нарвского чиновника убрали из представительства города в акционерном обществе
Чиновница Татьяна Леннук, заведующая в Нарвском департаменте городского хозяйства отделом коммунального хозяйства и строительства, обвиняется в умышленном нарушении в большом объеме ограничения на совершение действий, установленного антикоррупционным законом. Вируский уездный суд в ноябре признал Леннук виновной и приговорил ее к условному лишению свободы на полгода с трехлетним испытательным сроком. Наряду с Леннук в деле еще двое других фигурантов, включая ее бывшего мужа.
Ноябрьский вердикт суда первой инстанции был обжалован, решения окружного суда пока нет, так что приговор еще не вступил в силу. Исходя их презумпции невиновности Татьяна Леннук остается нарвским чиновником, руководящим отделом коммунального хозяйства и строительства.
Леннук с 2020 года также была представителем Нарвы в совете акционеров АО "Heakorrastus", но по распоряжению Нарвской горуправы от 19 марта ее место заняла член горуправы и директор хозяйственного департамента Наталья Шибалова. Это неоплачиваемая дополнительная, так сказать, нагрузка.
Шибалова пояснила, что горуправа отозвала Леннук в связи с утратой доверия. Но при этом Леннук, действительно, остается работать в департаменте на должности руководителем отдела, так как обвинительный приговор суда не вступил в силу. "Пока судебный процесс длится, у нас нет оснований - к сожалению или к счастью - для увольнения", - прокомментировала Шибалова.
Сама Леннук в комментарии "Северному побережью" сказала, что ее вывели из представительства Нарвы в АО "Heakorrastus" якобы по другой причине, но рассказывать о которой она сама не захотела. "Суд тут ни при чем, это совершенно другие рабочие вопросы", - уверенно заявила Леннук о том, что об утрате доверия речи не шло.
Акционерное общество "Heakorrastus" - некогда большое коммунальное нарвское предприятие родом из 90-х, которое в последние годы не ведет деятельности. В прошлом оно было основным игроком на рынке оказания коммунальных услуг в приграничном городе, учитывая, что львиная доля его акций относится к бизнес-империи коммунального короля Ида-Вирумаа Николая Осипенко, ушедшего из жизни в мае 2024 года. Если конкретно, то 88,46 процентов акций находится в собственности у ТОО "Ekovir", а остальные - у города Нарва.
Из АО "Heakorrastus" в прошлом люди выбивались как в мэры Нарвы, так и в серые кардиналы местной политики. В то же самое время у Нарвской горуправы порой возникали с этим коммунальным предприятием и споры, и судебные тяжбы по поводу качества выполняемых работ - уборки улиц и так далее.
С прошлых денежных времен у АО "Heakorrastus" остался приличный уставной капитал - около миллиона евро, но, правда, сейчас он только на бумаге. Доходов же практически нет. Активом компании является недвижимость - квартирная собственность площадью более 4000 квадратных метров в большом жилом доме по нарвской улице Александра Пушкина, 5.
За три недели до издания распоряжения о замене в представительстве города в АО Татьяны Леннук на Наталью Шибалову в Нарвский департамент развития и экономики поступило письмо от ТОО "Ekovir", в котором говорится, что они хотели бы приобрести у города акции "Heakorrastus". Это предложение Нарвская городская управа должна будет обсудить, чтобы затем вынести проект решения на обсуждение в городское собрание. Перед всем этим представители города и "Ekovir" должны будут провести переговоры насчет условий сделки. Тут власти Нарвы, вероятно, сочли, что скандально прославившаяся Татьяна Леннук не будет убедительным переговорщиком, так что представительство усилили членом горуправы Натальей Шибаловой, которой доверяет мэр Нарвы Катри Райк.
Член правления ТОО "Ekovir" Юлар Нуггис написал в письме, что принадлежащее им и городу Нарве АО "Heakorrastus" не ведет хозяйственной деятельности, однако для покрытия текущих расходов средства фирме требуются. В связи с этим целесообразно ее вовсе ликвидировать. "Ekovir" готово приобрести у Нарвы акции, а затем взять на себя процесс ликвидации и связанные с этим расходы. В связи с чем оба акционера через своих представителей должны обсудить возможность и условия сделки.
"ТОО "Ekovir" проанализировало финансовые показатели акционерного общества "Heakorrastus", из которых следует, что акции не имеют реальной стоимости, однако общество продолжает нести текущие расходы, что в ближайшее время создаст риск банкротства, помимо уже существующего недостатка чистых активов", - отметил Нуггис в своем послании.
Официальное предложение ТОО "Ekovir" сделало Нарве 26 февраля, а Нарвская горуправа в лице департамента развития и экономики попросила время на рассмотрение до 27 марта.