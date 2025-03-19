Находящегося под судом нарвского чиновника убрали из представительства города в акционерном обществе

Акционерное общество "Heakorrastus" - некогда большое коммунальное нарвское предприятие родом из 90-х, которое в последние годы не ведет деятельности. В прошлом оно было основным игроком на рынке оказания коммунальных услуг в приграничном городе, учитывая, что львиная доля его акций относится к бизнес-империи коммунального короля Ида-Вирумаа Николая Осипенко, ушедшего из жизни в мае 2024 года. Если конкретно, то 88,46 процентов акций находится в собственности у ТОО "Ekovir", а остальные - у города Нарва.

Из АО "Heakorrastus" в прошлом люди выбивались как в мэры Нарвы, так и в серые кардиналы местной политики. В то же самое время у Нарвской горуправы порой возникали с этим коммунальным предприятием и споры, и судебные тяжбы по поводу качества выполняемых работ - уборки улиц и так далее.

С прошлых денежных времен у АО "Heakorrastus" остался приличный уставной капитал - около миллиона евро, но, правда, сейчас он только на бумаге. Доходов же практически нет. Активом компании является недвижимость - квартирная собственность площадью более 4000 квадратных метров в большом жилом доме по нарвской улице Александра Пушкина, 5.