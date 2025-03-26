Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 марта по 3 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.03-03.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 марта
* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 18.00 - вечер народного танца для всех.
Пятница, 28 марта
* В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - детский спектакль "Kessu ja Tripp". Билет - 6 евро, оплата на месте наличными.
Суббота, 29 марта
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 - "Põnev reis muinasjuttude maailma" / "Увлекательное путешествие в мир сказок", концерт Полины Черкасовой. Билет - 10 евро.
* В Нарвской ратуше в 15.00 и 18.00 - концерт "Bach vs. Händel". Выступают камерный состав Нарвского симфонического оркестра под управлением Анатолия Щуры, а также солисты Иво Пости (контратенор), Анастасия Черняк (гобой) и Лиам Кенилли (скрипка). Прозвучат арии Генделя из знаменитой оратории "Мессия" и опер "Юлий Цезарь" и "Альцина", арии Баха из Высокой мессы и Рождественской оратории, а также его концерт для гобоя и скрипки с оркестром и одна из четырех оркестровых увертюр. Билет - 10 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 - "... ja Toila kuused kohavad" / "Селенье в ёловых лесах!", спектакль Тойлаского народного тееатра. Билет - 7 евро.
* В Куртнаском общественном доме в 17.00 - Всемирный день фортепиано: концерт пианиста Йохана Рандвере. Билет - 7-10 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - музыкальная комедия ''Coolmeister. Järeleaitamistund muusikas''. На сцене - актер Михкель Тикерпалу и музыкант Мадис Креэван. Билет - 20-25 евро.
Воскресенье, 30 марта
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 14.00 - общегосударственный фестиваль школьных ансамблей "Antidolorosum".
* В Силламяэском центре культуры в 14.00 и в Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - концерт "Bach vs. Händel". Выступают камерный состав Нарвского симфонического оркестра под управлением Анатолия Щуры, а также солисты Иво Пости (контратенор), Анастасия Черняк (гобой) и Лиам Кенилли (скрипка). Прозвучат арии Генделя из знаменитой оратории "Мессия" и опер "Юлий Цезарь" и "Альцина", арии Баха из Высокой мессы и Рождественской оратории, а также его концерт для гобоя и скрипки с оркестром и одна из четырех оркестровых увертюр. Билет - 10 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 16.00 - юбилейный вечер любительского театра "Отпад".
Вторник, 1 апреля
* Перед Таммикуским народным домом в 17.30 - открытие фотовыставки - "Tammiku aleviku neli aastaaega" / "Четыре времени года в поселке Таммику". Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB".
СПОРТ
Суббота, 29 марта
* В Силламяэ на тропе здоровья в 10.00 - походный день.
* В Доме спорта Майдлаской школы в 10.00 - Люганузеский турнир по волейболу для команд из четырех человек.
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 SK - этап серийного турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.45 - чемпионат Северных стран по синхронному плаванию среди юниоров.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, игра за "бронзу": "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - KХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 30 марта
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 10.00 - чемпионат Северных стран по синхронному плаванию среди юниоров.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; триплет.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tabasalu".
Среда, 2 апреля
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале в 12.00 - день истории спорта "75 aastat Kohtla-Järve Kalevit" / "75 лет кохтла-ярвескому "Калеву".
* В Нарве в центре "Астри" в 20.00 - соревнования по ориентированию в помещении. Информация по тел. 5399 1697, Денис Кошаринский.
Четверг, 3 апреля
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале в 18.00 - викторина на спортивную тематику "75 aastat Kohtla-Järve Kalevit" / "75 лет кохтла-ярвескому "Калеву". Регистрация команд до 30 марта: info@kjkalev.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 27 марта
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - курсы неотложной помощи "Õnnetused hüüavad tulles". Лекции для представителей возрастной группы 55+. Как не лишится жизни в результате несчастного случая, а полноценно жить в старости. Преподаватель - Андрус Лехтметс.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "Kuidas mõista ajalugu" / "Как понять историю", лекция Давида Всевиова.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Ливонская война, шведское и российское владычество, Северная война (середина XVI - начало XVIII века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
Пятница, 28 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в14.00 - кризисное обучение Спасательного департамента (на эстонском языке)
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". Пошаговый мастер-класс картины акрилом "Мир цвета и цветов". Билет - 15 евро. Необходимо зарегистрироваться: тел. 336 6169.
Суббота, 29 марта
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в аудитории 9 с 11.00 до 14.30 - обучение серебряных талантов, темой которого является смена поколений и чувство принадлежности. Тренинг проводит коммуникативный психолог и тренер Тыну Лехтсаар. Обучение предназначено для всех жителей Ида-Вирумаа старше 50 лет, желающих повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и в бизнесе. Бесплатно.
* В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - веселый детский утренник "Seiklus kosmoses" / "Приключение в космосе". Шоу пузырей для детей 1-10 лет. Веселые игры и поделки. Открыто кафе, где можно купить мороженое и попкорн. При желании вы можете прийти на мероприятие в костюме на космическую тематику. Мероприятие бесплатное.
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для дам и джентльменов золотого возраста "Millest märtsikassid laulavad?" / "О чем поют мартовские коты?". Развлекательная программа и танцы. Билет - 5 евро. Информация и регистрация по тел. 514 2157.
Воскресенье, 30 марта
* На Йыхвиской музыкальной площади с 12.00 до 15.00 - день хорошего настроения: 12.00 - музыка, песни, танцы, игры, аттракционы, соревнования, мини-зоопарк, ярмарка, горячие напитки и вкусная еда; 14.00 - веселая дискотека с медведем Димой, белым медвежонком Умкой и веселыми зайчатами.
Понедельник, 31 марта
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - кружок общения на эстонском языке.
Среда, 2 апреля
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы - Российский период (начало XVIII - середина XIX века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
Четверг, 3 апреля
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы - Российский период (начало XVIII - середина XIX века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
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