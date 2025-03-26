МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.03-03.04 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 27 марта

* В Нарве в камерном зале Дома культуры "Ругодив" в 18.00 - вечер народного танца для всех.

Пятница, 28 марта

* В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - детский спектакль "Kessu ja Tripp". Билет - 6 евро, оплата на месте наличными.

Суббота, 29 марта

Полина Черкасова. Фото: Madis Veltman

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 - "Põnev reis muinasjuttude maailma" / "Увлекательное путешествие в мир сказок", концерт Полины Черкасовой. Билет - 10 евро.

* В Нарвской ратуше в 15.00 и 18.00 - концерт "Bach vs. Händel". Выступают камерный состав Нарвского симфонического оркестра под управлением Анатолия Щуры, а также солисты Иво Пости (контратенор), Анастасия Черняк (гобой) и Лиам Кенилли (скрипка). Прозвучат арии Генделя из знаменитой оратории "Мессия" и опер "Юлий Цезарь" и "Альцина", арии Баха из Высокой мессы и Рождественской оратории, а также его концерт для гобоя и скрипки с оркестром и одна из четырех оркестровых увертюр. Билет - 10 евро.

Сцена из спектакля "... ja Toila kuused kohavad", который посвящен не творчеству Игоря Северянина, а жизни поэта в Тойла, приправленной его любовью к женщинам и спиртному. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Ийзакуском народном доме в 16.00 - "... ja Toila kuused kohavad" / "Селенье в ёловых лесах!", спектакль Тойлаского народного тееатра. Билет - 7 евро.

* В Куртнаском общественном доме в 17.00 - Всемирный день фортепиано: концерт пианиста Йохана Рандвере. Билет - 7-10 евро.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - музыкальная комедия ''Coolmeister. Järeleaitamistund muusikas''. На сцене - актер Михкель Тикерпалу и музыкант Мадис Креэван. Билет - 20-25 евро.

Воскресенье, 30 марта

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 14.00 - общегосударственный фестиваль школьных ансамблей "Antidolorosum".